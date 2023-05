Cum petrece Rică Răducanu, legenda Rapidului, la 77 de ani: “Nu mai e, tată, cum era odată! Era altă viață”

Rică Răducanu împlinește astăzi, 10 mai 2023, 77 de ani. Fostul fotbalist a povestit în exclusivitate pentru FANATIK cum petrece de ziua sa de naștere. În plus, și-a amintit și cum erau petrecerile legendare pe care le organiza în tinerețe.

Rică Răducanu, petrecere restrânsă de ziua sa de naștere

Fostul portar spune că nu va face o petrecere grandioasă cu ocazia zilei sale de naștere. Va fi un eveniment restrâns, în familie. Rică Răducanu își aduce aminte cu drag de vremurile din tinerețe, când organiza petreceri cu zeci de invitați, unde veneau chiar și oameni de pe stradă, care auzeau muzică din curtea .

Acum, majoritatea prietenilor fostului fotbalist nu sunt în țară, sau au diverse probleme. Tocmai de aceea, petrecerea de anul acesta nu va mai fi la fel ca cele din anii trecuți. Cu toate acestea, Rică Răducanu îl așteaptă acasă pe fiul său și pe nepoți, alături de care își va serba ziua de naștere.

“Sunt alte timpuri, nici nu mai am atât de mulți prieteni”

Cum petreceți la 77 de ani?

– În anii trecuți, pe timpul ăsta, eram în pregătiri tari, acum nu mai avem prieteni, nu mai avem cu cine să bem. E și timpul urât acum. Nu mai e tată, cum era odată. Eu făceam înainte cu lăutari, era altă viață. Aveam prieteni lăutari care veneau, începea distracția de la 10 dimineața. Acum nici nu mai am atât de mulți prieteni, unii s-au dus, alții au treabă.

Nici nu mai bea și nu mai mănâncă nimeni. Nu mai pot nici eu să mănânc așa sau să beau. Bine, eu tărie oricum nu am băut la viața mea. Dar dacă bei ceva tărie, . Apoi dacă mănânci, trebuie să bei și un pahar de vin. Am zis că zilele astea nu fac nimic, că e și vremea urâtă. Mi-a promis Cătălin că vine acasă pe 23, facem atunci cu el și cu prietenii care mai sunt.

Oricum, Lucescu e în spital, s-a operat, Gino Iorgulescu e cu fiul lui, Aurică Munteanu e plecat prin afară. Toți prietenii pe care îi mai am nu sunt pe aici, dar le-am zis când vine Cătălin, poate vin și ei, să facem un grătar.

Cum erau înainte petrecerile pe care le organizați de ziua dumneavoastră de naștere?

– Înainte venea toată lumea, și oameni de pe stradă, care auzeau că era muzică. Iar eu îi lăsam să intre și să se distreze cu noi. Eu puneam cort afară și dădeam petreceri mari, acopeream grădina. Era tare frumos. Erau majoritatea fotbaliștilor de la noi, de la Rapid și Sportul.

Venea foarte multă lume. Noi îi primeam, n-aveai cum să nu-i primești. Mă mai certa nevasta că vin mulți oameni. Îmi spunea: “Ce faci mă, cu atâția oameni?” Dar era frumos.

“Nu mai e, tată, cum era odată”

Frații soției mele au murit toți trei, ei aveau grijă de grătare și de tot. Nevasta mea nu mai poate sta în picioare, e altfel acum, s-au schimbat vremurile. Nu mai e, tată. cum era odată.

Dacă vin invitații acum, putem mânca niște sarmale, un grătar, dacă va fi timpul frumos. Să vină Cătălin cu cei mici, că sunt plecați. Eu nu mă pricep la grătare, recunosc, niciodată nu m-am băgat la asta. Să facă ei, că eu nu știu.

Ce își mai dorește Rică Răducanu acum de la viață?

– Acum e urât, ce să-mi doresc, nu mai sunt vremurile de altădată. Eu am trăit frumos de tot. Ce mă ține e iubirea oamenilor. Am noroc că încă mă iubesc oamenii și mă salută pe stradă. Oamenii nu se uită urât la mine. Mereu spun “Uite-l pe Rică Răducanu, care făcea tot felul de glume și fițe”.

Eu am jucat și pentru public, de aceea m-a iubit lumea. De asta nu am plecat în afară, și în Brazilia cu Pelle, dar am refuzat. Am avut multe momente în care puteam să plec și eu din România. Eu sunt invățat la mine acasă, unde mă știe lumea.

“Am trecut peste greutăți cu ajutorul umorului”

Noi eram vai de capul nostru, dar aveam părinți și la țară și la București. Viața mi-a arătat că am trecut prin greutăți cu umor și am căutat să le rezolv pe toate. Apoi am avut șansa fotbalului. Puteam să joc oriunde, și afară, dar eu la mine în țară m-am simțit cel mai bine.

Dacă nu ați fi fost fotbalist, ce meserie v-ar fi plăcut să aveți?

– M-a dat la școala de zidărie, că nu știam școală prea multă și am intrat fără examen acolo. Altceva nu știam să fac. Râdea nevastă-mea de mine și-mi spunea că eram bun de doctor ginecolog, că am mâinile mari.

Dacă nu mă lua frate-miu de la țară nu știu ce făceam. Am avut șansa vieții să vin la București și să intru cu fotbalul. Altfel nu știu ce aș fi făcut, eram tractorist, ceva, pe acolo, altceva nu aveam ce face.

“Fetele veneau numai când auzeau cine sunt”

V-au plăcut femeile frumoase și aveați și mare succes în tinerețe la doamne. Cum le cucereați?

– Eram înalt, frumos nu am fost, dar am avut niște atuu-uri. Se zicea că ăștia cu nasul mare au succes, dar nu e așa. Eu am avut noroc și cu dantura frumoasă. Am luat mulți bocanci în gură, mai și plonjam. Sunt operat de vreo trei ori la nas, abia respir. Dar am dantură frumoasă.

Le cuceream și cu zâmbetul. Eram sportiv, înalt, arătam bine. Fetele nu aveau multe pretenții pe vremea aceea. Mă mai vedeau și îmbrăcat mai bine, cu un tricou de prin afară. Mă îmbrăcam frumos și veneau fetele numai când auzeau cine sunt. Știau de Rică Răducanu. Așa erau vremurile, era frumos.