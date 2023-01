Cum puteau să piardă frații Pavăl, proprietarii Dedeman, întreaga avere. O decizie în familie a schimbat totul

Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii unei afaceri de succes la nivel național, Dedeman, riscau să nu ajungă în punctul în care sunt astăzi, cei mai bogați români, detronându-l la acest capitol chiar și pe miliardarul Ion Țiriac, conform unui top realizat anul trecut de revista Forbes.

Cum au ajuns frații Pavăl cei mai bogați români. Ce sacrificiu a făcut familia lor

Frații Pavăl ar avea o cifră de afaceri de peste 500 de milioane de euro potrivit unui material realizat de Însă, nu a fost ușor să atingă acest punct și, de altfel, nu și-au imaginat la începutul drumului lor că vor avea o așa mare reușită.

Dragoș și Adrian Pavăl sunt originari din Suceava, dintr-o familie de oameni simpli, cu opt copii (șase băieți și două fete). Cu toții s-au ajutat unul pe altul, iar cei mai mici dintre frați ”s-au sacrificat” pentru cei mai mari, ca aceștia să poată o urma o facultate: Informatica, la Iași

”Părinţii nu ne puteau ţine pe toţi în şcoală, iar fraţii noştri mai mici s-au sacrificat pentru ca eu şi Adrian să putem face o facultate. A fost o datorie morală să-i aducem pe toţi lângă noi”, a declarat Dragoș Pavăl pentru sursa menționată anterior.

Cum au deschis frații Pavăl magazinul Dedeman. Soacra unuia dintre ei, mână de ajutor

În 1992, Dragoș și Adrian au venit în Bacău, loc unde au deschis inițial, un magazin simplu. Totul, după ce Dragoș a lucrat ca informatician la o firmă, unde a creat un software cu salariile angajaților. Astfel, a constatat că are cel mai mic venit dintre toți.

Dragoș a demisionat, a mers la soacra lui, a cerut bani împrumut și a închiriat un spațiu de 16 metri pătrați, pe care l-a amenajat cu toate necesare românului, de la gume de mestecat, până la unghiere sau papuci de casă.

”Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician.

Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse. Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate.

Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, a mai precizat Dragoș Pavăl.

Văzând cât de mult au început să câștige, . În momentul de față au peste 60.000 de salariați, inclusiv frații lor mai mici: ”după capacităţile şi abilităţile fiecăruia”, a mai declarat Dragoș Pavăl.