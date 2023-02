Cum s-a pozat Andreea Raicu în Thailanda. Imaginea nud care a înnebunit internetul

Andreea Raicu și-a pus fanii pe jar în aceste zile. Fosta prezentatoare a fost într-o vacanță de vis în Thailanda, iar acolo s-a fotografiat în mai multe ipostaze. Nu au lipsit pozele nud, care i-au fost făcute în timp ce era într-o meditație profundă.

Andreea Raicu s-a fotografiat goală într-o vacanță din Thailanda

Andreea Raicu a petrecut 14 zile în Thailanda, unde pare că s-a relaxat total. Într-una dintre imagini ea este complet dezbrăcată, în timp ce se afla în pat și cu fața către peisajul exotic, din fața camerei de cazare. Vedeta a vrut să scape de inhibiții și să se bucure de liniște.

De asemenea, Andreea Raicu a mărturisit că a avut o perioadă dificilă în ultimul timp, iar în cele două săptămâni de vacanță, și-a dorit să nu mai aibă griji și să-și odihnească mintea și corpul. Totodată, a încercat să nu se mai grăbească nicăieri.

”Vacanta pentru mine inseamna liniste, deconectare, rasfat si iubire! 🌞🌊 Sa am libertatea sa pot face ce vreau, ce vor corpul si sufletul meu. ⁠Dupa o perioada dificila am nevoie intotdeauna de liniste – sa imi odihnesc corpul, sa nu ma grabesc nicaieri, sa fac totul in ritmul meu, fara niciun alt plan decat cel ghidat de interiorul meu”, a notat Andreea Raicu,

Andreea Raicu, pusă la zid pentru pozele nud

Comentariile fanilor nu au ezitat să apară, la postările vedetei. Unele au fost pro, iar altele contra. În timp ce unii, în general bărbații, i-au admirat formele, alți internauți au criticat-o pentru faptul că s-a fotografiat dezbrăcată, precizând că aveau alte așteptări.

”Poza cu trupul gol m-a dezamagit. Aveam alta parere”/Cu cine ai fost? Cine ti a facut pozele?😍 ”Puteai face pozele din față…..toate. Nu mă interesează spatele, nu fac parte din seria admiratorilor perverși ce urmăresc și plac perversele poze de la spate”/ ”Curiozitate.. Cine îți face poze când ești dezbrăcată? Întreb pentru că are nevoie de niște sfaturi despre cum ar ieși mai bine pozele 😇”, sunt o parte dintre reacțiile la postarea Andreei Raicu.

Cu toate acestea, Andreea Raicu ne-a demonstrat că la cei 45 de ani are o siluetă impecabilă. De altfel, nu este pentru prima oară când se lasă pozată nud. și atunci opiniile fiind pro și contra din partea urmăritorilor săi.

Cum își menține Andreea Raicu silueta

. În postările sale de pe rețelele de socializare, apare în multe filmulețe în care promovează mâncarea sănătoasă, sportul și meditația. De câțiva ani, ea se concentrează pe dezvoltarea personală, oferind sfaturi utile despre viață.

Andreea Raicu este în prezent antreprenor, dar cei mai mulți români o cunosc de pe sticlă, după ce a prezentat unele emisiuni de la Prima TV. Este foarte activă acum în mediul online, dar foarte discretă cu viața sentimentală. Nu se cunosc detalii despre persoana cu care ar avea o relație.