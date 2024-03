Dezvăluiri-șoc: Marius Șumudică l-a înjurat pe Mircea Lucescu și a primit același tratament de la Budescu! „Am scăpat crenvurștiul din farfurie!”

acționează impulsiv de multe ori, iar acest lucru o făcea încă de pe vremea când era fotbalist activ. O dovedește cu vârf și îndesat o întâmplare petrecută în vremea când juca la Rapid și era antrenat de reputatul Mircea Lucescu.

Dezvăluire-șoc a lui Marius Șumudică: „L-am înjurat pe Mircea Lucescu!”

Invitat într-o ediție specială a emisiunii SUFLET DE RAPIDIST, care se transmite LIVE pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți de la ora 13:30, Marius Șumudică a rememorat un moment din urmă cu 25 de ani, de pe vremea când juca la Rapid și era antrenat de Mircea Lucescu.

Supărat că nu a fost folosit într-un meci după ce dăduse trei goluri în partida anterioară, Șumudică l-a înjurat în față pe reputatul tehnician, dar răspunsul primit de la acesta a fost o adevărată lecție, pe care și-a însușit-o și el mai departe în cariera de antrenor.

„Mircea Lucescu știa cum să ne ia… Eu știi ce i-am făcut la un meci? Mă scoate cu Oneștiul… Dau trei goluri acasă și mă scoate cu Oneștiul afară… Și îl înjur! Eu pe nea’ Mircea! Cine eram eu? «Băga-mi-aș și făcea-mi-aș… Îți bagi copiii tăi tot timpul…».

Eu pe euforie, dădusem trei goluri, tot stadionul «Șumi, Șumi, Șumi!»… Și îl înjur! Normal că m-a auzit. Îl înjurasem în față, la doi metri. Nu a zis nimic atunci, pe moment.

Săptămâna următoare, jucam cu Dinamo. Și mergem la Crowne Plazza la o masă, ne invită Copos. Mi-era și rușine să mă ridic de la masă să mă duc să-mi iau de mâncare, era cu bufet suedez. Pe vremea aia, eu nici nu știam, așteptam să vină fraierul ăla să-mi pună copanul în farfurie.

Mă duc acolo să-mi iau de mâncare, nici nu știam unde sunt furculițele, nici nu le vedeam… Băi frate, mă uitam să văd unde e, că așa începusem săptămâna, să mă feresc de el. M-a așteptat să-mi iau farfuria, voiam să-mi trag doi crenvurști, și a venit în spatele meu direct. Zice «crezi că nu am auzit când m-ai înjurat?»”.

Îmi venea să… Am pierdut și crenvurștiul, s-a dus naibii și ăsta… Am trecut la polonezi după… Să iau de ăia mai groși, să nu cadă, să nu alunece din farfurie. Doamne, ce să-i spun eu omului ăsta? «Nea’ Mircea, îmi cer scuze!».

Zice «Nu! Să-ți ceri scuze duminică, atunci când trebuie să-mi câștigi meciul cu Dinamo!». Am dat gol și pasă de gol…. Lui Prunea, l-am nenorocit. Am bătut 2-0 sau 2-1 pe Giulești, mi-am dat viața. Săptămâna aia nu am dormit deloc, așa de motivat eram.

Ca să vezi un antrenor cum câștigă un jucător. Altul știi ce zicea? „Afară! La echipa a doua cu el!”. Deci ăsta era Lucescu. Și după meciul cu Dinamo m-a felicitat, a venit la mine, mi-a zis «Bravo Șumudică!» în fața echipei”, este povestea „conflictului” dintre la finalul anilor ’90.

Marius Șumudică l-a înjurat pe Mircea Lucescu, dar a primit același tratament din partea lui Budescu: „M-am făcut că nu aud!”

Așa cum el l-a înjurat pe Mircea Lucescu, a venit rândul ca și tehnicianul Marius Șumudică să primească un tratament asemănător din partea fotbaliștilor pe care i-a antrenat de-a lungul carierei. „Te-a înjurat vreun jucător vreodată, așa cum ai făcut tu cu domnul Lucescu?”, a vrut să afle Robert Niță, moderatorul emisiunii SUFLET DE RAPIDIST.

„Da… Budescu! L-am scos la un meci prin minutul 83. Și m-a înjurat, m-a jignit, dar m-am făcut că nu aud. Și nu am avut absolut nicio problemă, l-am băgat să joace în continuare. Am fost întrebat la flash-interviuri după meci și am spus că nu am auzit nimic. Dar fusese la doi metri de mine, pe la un meci acasă, la Giurgiu.

Și în străinătate am avut probleme cu turcii, pentru că sunt foarte orgolioși și în momentul în care îi scoți trebuie să o faci de așa natură încât să nu se simtă frustrați. Cu Umut Bulut am avut probleme, îl aveam la Kayseri, jucător care venise de la Galatasaray… Tot așa, m-am certat cu el la un meci, venea spre mine, eu mă duceam spre el, era foarte arțăgos…

Și anul ăla l-am făcut de a dat 14 goluri, a zis că a fost cel mai bun an al lui. Era etapa a treia sau a patra, l-am scos la un meci… În condițiile în care îl înlocuisem cu Asamoah Gyan, care era căpitanul naționalei Ghanei și câștigase Cupa Africii.

În viața mea, am avut situații… S-a mai supărat o dată Banega când l-am scos, eram la Shabab. Era prin minutul 80 și ceva, l-am scos, el ar mai fi vrut să rămână până la final, dar nu a înțeles că eu de fapt îl scosesem pentru public, ca să-l aplaude lumea, că dăduse două goluri.

Am avut fel de fel de reproșuri, de incidente, dar am încercat să trec peste ele și am avut de învățat”, a mai povestit Marius Șumudică la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare joi, de la ora 10:30.

