Adrian Mutu a decis să plece de la Rapid cu o săptămână înainte de startul noului sezon de SuperLiga. , iar Cristiano Bergodi i-a luat locul pe banca giuleștenilor, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate la acea vreme.

Cum s-a resimțit în vestiar plecarea lui Adrian Mutu de la Rapid: „Ne-a afectat”

, a povestit în direct la „Suflet de rapidist” cum s-a resimțit plecarea surprinzătoare a lui Adrian Mutu. Portarul giuleștenilor a recunoscut că grupul de jucători a fost afectat de schimbarea de la nivelul băncii tehnice. Mutu a fost alături de jucători în cantonamentul de vară.

„Îți dai seama că am stat și am lucrat atâta timp cu el. Eram apropiați ca grup și ne-a afectat oarecum, dar a plecat la mai bine. Noi i-am respectat decizia. A venit, și-a făcut treaba, și-a îndeplinit obiectivele.

În acea perioadă am fost un grup la fel de unit și la fel de puternic cu staff-ul pe care l-a avut. A fost totul ok și profesional. Nu avem ce să-i reproșăm, așa este în fotbal până la urmă.

A fost totul pe repede înainte. Nu prea am apucat să discutăm, dar așa este în fotbal. Antrenorii vin și pleacă, jucătorii la fel”, au fost cuvintele lui Virgil Drăghia, la „Suflet de rapidist”.

Virgil Drăghia, trăiri de pe bancă de la meciul Rapid – U Cluj 2-3: „Noi desenăm frumos, dar nu vindem tabloul”

U Cluj a fost protagonista uneia dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului în România. „Șepcile roșii” au fost conduse cu 0-2 de Rapid în Giulești, însă formația lui Ioan Ovidiu Sabău a revenit și a câștigat cu 3-2. Virgil Drăghia a mărturisit cum s-a trăit de pe bancă meciul din Giulești.

“Am controlat jocul în prima repriză și puteam să mai marcăm. Chiar stăteam de vorbă cu Dragoș Grigore pe bancă și i-am zis ‘Vezi că 2-0 e un scor periculos’. Cei de la U Cluj nu sunt o echipă slabă.

Au jucători cu experiență care au făcut performanță, puteau să înscrie oricum, pentru că au calitate. Trebuia să intrăm la fel, să dăm gol, nu să ne culcăm pe o ureche. Până la urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și Dragoș a văzut la fel.

Am știut de la început că e un meci greu și am știut că trebuie să intrăm conectați. Ați văzut și voi că U Cluj marchează multe goluri. Joacă un fotbal ofensiv și trebuia să fim pregătiți pentru asta. Plus că știm jucătorii lor. Sunt jucători cu calitate. Ai văzut și tu Nistor cât de bine a jucat aseară și Chipciu la fel”, a povestit Virgil Drăghia.

