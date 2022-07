Cum s-au adaptat grecii solicitărilor românești. Restaurante cu ciorbă de burtă, mititei și negociere la cazare

Ultimii ani de zile au venit cu un aflux de turiști români în Grecia, dar și cu solicitări aparte ale conaționalilor cărora elenii s-au chinuit să le răspundă. Așa au apărut în partea continentală, dar și în insule taverne cu specific românesc, taverne care oferă în meniuri ciorbă de burtă sau mititei.

Ce solicitări au avut românii în Grecia

Nu sunt singurele produse pe care grecii le propun acum, în condițiile în care în urmă cu 10-15 ani nici măcar nu înțelegeau ceea ce vor românii. S-au adaptat din mers și au înțeles că au nevoie în primul rând de meniuri în limba română.

Nu a mai durat mult până când au început să apară și produsele de care conaționalii nu s-au putut despărți. Celebrul mujdei de usturoi, micii, diferite tipuri de ciorbă și chiar sarmale pot fi găsite acum pe malurile Egeei. Se întâmplă lucrul acesta, spun grecii, doar pentru că românii le-au cerut.

Și la o simplă căutare pe internet observăm și câteva reacții ale conaționalilor după ce au servit masa pe meleaguri grecești. Mulți dintre ei n-au fost deloc impresionați de gastronomia mediteraneană și au încercat să-i aducă îmbunătățiri din mers.

„Am mâncat o supă plină de „părți de pește” . Pentru că sunt din România, cu un sfert de lămâie, sare și ardei iute verde am transformat supa în „ciorbă”, a explicat Adrian, un bărbat în vârstă de 50 de ani.

„Cum mama mă-sii să pui și orez și cartofi în aceeași farfurie.. Ce drac de bucătar mai e și ăla…”, a transmis și Gelu Coroian, un alt român care a ajuns în Grecia și nu prea a fost dat pe spate de bucătăria locală.

Nici încercările elenilor de a-i îmbuna n-au fost prea bune la început. „Am mâncat o ciorbă de burtă la WR, imensă, dar departe ca și gust de cea din România”, a notat un alt bărbat în vârstă de 60 de ani

Grecii, experți în negociere la cazare

Și prețurile la cazare au devenit negociabile. Dacă mulți dintre proprietari au vilele și hotelurile în circuitul booking, unii dintre ei încearcă să-și suplimenteze numărul de turiști și prin oferte la fața locului pentru turiști ceva mai neconvenționali sau care vor să-și prelungească sejurul în paradisul elen.

„Cu siguranță găsiți cazare. Ne-am întors ieri din Skala Potamia si era plin de anunțuri pe stradă cu camere libere. Cam ca la Costinești”, a explicat Marian Chiriță unei femei care a întrebat ce noroc are să găsească locuri de cazare direct de la antreprenorii greci.

„Confirm, și noi am văzut foarte multe. Plus că last minute sunt mai ieftine, plus că vedeți exact cum arată unitatea de cazare în loc să aveți surprize”, a punctat și Grigorie Iuliana Aurora.

Culmea, la doar câteva minute distanță, grecii au început să-și laude marfa și să trimită mai multe oferte de cazare, semn că dispun încă de camere libere, deși perioada următoare este considerată full season.

Peste un milion de români au mers în în 2019, ultimul an înainte de pandemie. În 2020, Grecia a avut probleme uriașe din cauza . De altfel, acesta a fost anul în care s-a înregistrat o scădere majoră de aproximativ 80% a turiştilor români care au vizitat Grecia.

Nici anul trecut nu a fost unul excepțional. Au fost cu aproape 50% mai puțini turiști în Grecia comparativ cu ceea ce se întâmpla în 2019. În 2022, elenii se așteaptă ca românii să revină la sentimente mai bune și să aglomereze din nou vămile.