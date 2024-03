Cum se fac covrigii de casă. Rețeta e simplă și de post

Cum se fac de casă. Rețeta e simplă și de post. Gospodinele spun că nu durează foarte mult să faci cele mai bune gustări pentru cei dragi sau pentru o masă petrecută alături de prieteni, la final de săptămână.

Modalitatea prin care poți realiza covrigi în propria bucătărie. Rețeta are câțiva pași ușori și e perfectă pentru post

Modalitatea prin care poți realiza covrigi în propria bucătărie. Rețeta are câțiva pași ușori și e perfectă pentru . Are ingrediente care se găsesc în orice gospodărie, iar preparatul nu are nevoie de un timp prea mare de procesare.

Delicioși, simpli și cu diverse arome, aceștia se numără printre produsele adorate atât de adulți, cât și de cei mici. Nu există persoană care să nu fi gustat vreodată aceste alimente care se pot cumpăra de la orice patiserie.

În cazul în care vrei să îi faci acasă la tine asigură-te că ai 500 grame de făină albă, 250 ml de apă caldă, 7 grame de drojdie uscată sau 25 grame de drojdie proaspătă (în afara Postului Paștelui) și 3 linguri de ulei vegetal.

Două linguri de ulei se vor folosi pentru aluat și cea de-a treia pentru unsul covrigilor. De asemenea, rețeta covrigilor de casă mai are printre ingrediente 1 linguriță de zahăr și 1 linguriță de sare. Opțional, mai aveți nevoie de sare grunjoasă sau susan (pentru presărat).

Pașii de urmat pentru covrigii de casă, în post

Covrigii de casă se fac ușor. Făina albă se amestecă într-un bol încăpător cu sarea și zahărul. Separat, într-un alt vas se dizolvă drojdia în apă caldă și se lasă să se activeze pentru circa 10 minute. Se adaugă drojdia activată peste făină.

Se toarnă și uleiul vegetal și restul produselor și se frământă totul până când se formează un aluat moale și elastic. Dacă aluatul este prea lipicios, atunci este nevoie să mai adaugi mai multă făină. În situația în care e prea uscat se mai toarnă apă caldă.

Compoziția obținută se acoperă cu un prosop curat și se lasă aluatul să se odihnească preț de o oră. Aluatul trebuie să își dubleze volumul, apoi se împarte în bucăți mai mici și se formează bastonașe subțiri.

Fiecare bastonaș se întinde sub forma unui șnur de aproximativ 30 cm lungime. Se formează covrigii care pot avea orice formă doriți. Cei de la patiserie au capetele trecute unul peste celălalt, apăsând ușor pentru a le sigila.

Pune covrigii pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. E foarte important ca aceștia să aibă puțin spațiu între ei pentru a crește în timpul coacerii. Se mai lasă la crescut pentru 25-30 minute, se ung cu ulei vegetal și cu susan.

Delicioșii covrigi se coc la o temperatură de 200 de grade Celsius pentru aproximativ 15-20 de minute sau până când devin frumos aurii. Când sunt gata se scot din cuptor și se lasă la răcit puțin înainte de a fi serviți.