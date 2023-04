Cum se înțeleg copiii lui Cabral și ai Andreei Ibacka cu fiica cea mare a prezentatorului, din prima căsnicie: „Toate telenovelele…”

Cum se înțeleg copiii pe care îi au Cabral și Andreea Ibacka cu fiica cea mare a prezentatorului, din prima căsnicie. Chiar soția prezentatorului TV a dat detalii despre acest subiect.

Cum se înțeleg copiii lui Cabral și ai Andreei Ibacka cu fiica cea mare, Inoke

Conform declarațiilor făcute de Andreea Ibacka copiii se înțeleg foarte bine. Inoke Ibacka are 20 de ani și este plecată în Olanda, unde locuiește.

Cel mai probabil, a mers acolo pentru studii. Andreea Ibacka a spus că de fiecare dată când fiica cea mare a lui Cabral vine în țară, ea merge în vizită și se joacă cu frații săi.

Inoke vorbește des cu sora ei mai mică, pe nume Namiko, iar aceasta îi povestește toate telenovelele de la grădiniță, conform .

„Ino locuiește în Olanda. Dar de câte ori vine în țară se joacă cu piticii. Și cel mai des vorbește cu Namiko pe videocall, care îi povestește toate telenovelele de pe la grădiniță sau din parc”, a spus soția lui Cabral.

Andreea și Cabral Ibacka au mult ajutor pentru creșterea copiilor

Namiko este în grupa mijlocie la grădiniță și Andreea Ibacka mărturisește că are parte de mult ajutor pentru a putea să facă față celor doi copii.

a spus că primește ajutor de la mama ei, dar și de la soacră sau și cumnata. Tiago are o bonă care are grijă de el atunci când părinții nu sunt acasă. Andreea Ibacka spunea că fetița ei a început să se întrebe ce face bona acasă și de ce nu are un job, pentru că este „om mare”.

„Noroc că intervin bunicii. Atât mama, cât și soacra ne sar în ajutor. Ba și cumnata, când prinde câte o zi liberă.

Apoi, mai este Maya, bona lui Tiago, care ne ajută atunci când lipsim de acasă. Chiar mă distram zilele trecute apropo de asta. Atunci când Namiko mă întreba de ce nu merge și Maya la serviciu”, a povestit amuzată aceasta.