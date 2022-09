Cum se menține în formă Alina Pușcaș, după ce a născut de trei ori: ”Știu că sună ciudat”

Alina Pușcaș, celebra prezentatoare a emisiunii Te cunosc de undeva, este o mamă implicată în viața celor 3 copii. E soția iubitoare a renumitului medic stomatolog, Mihai Stoenescu, dar și femeia care are nevoie de timp pentru propria persoană.

Alina Pușcaș, secretul ”tinereții” fără de riduri

Frumoasa vedetă de la Antena 1 a dezvăluit într-un interviu acordat, exclusiv, pentru FANATIK, care sunt tips-urile ei de înfrumusețare, dar și ce aparat și-a achiziționat acasă pentru a fi fără de riduri.

”Recent, mi-am luat o mască cu leduri, da știu că sună ciudat. În general le găsești la cosmetică, în saloanele de cosmetică, dar există și variante în care ți le comanzi online și ai tu masca ta acasă. Nu mai trebuie să îți faci programare. La mine asta era problema. Faptul că nu pot să mă duc să îmi fac programare și să o și respect.

Am descoperit aceste măști de uz casnic, să zic, dar care sunt cu leduri. Asta a mea are 5 tipuri de lumină: roșie, albastră, albă, verde și galbenă. Și le folosesc acasă. Teoretic dacă folosești această mască în fiecare zi sau măcar o dată la două zile, te ajută foarte tare. Pe hidratare, sau pe diminuarea ridurilor fine, sau pentru tratarea cuperozei”, a declarat, în premieră, Alina Pușcaș, pentru FANATIK.

Regulile zilnice de îngrijire ale prezentatoarei de la Te cunosc de undeva

Alina Pușcaș și soțul ei Un băiețel, Alexandru, care a venit pe lume în 2015, și două fetițe. În 2017, venea pe lume Melissa Antonia, prima fetiță a cuplului, iar doi ani mai târziu, în anul 2019, se năștea a doua fetiță, Iris. În exlusivitate, vedeta spune pentru FANATIK , cum se descurcă cu educația micuților.

Cele 3 nașteri nu par să-și fi pus amprenta pe silueta vedete, la 3 ani de la ultimul copil adus pe lume, Alina Pușcaș este ca trasă prin inel. Să nu mai spunem de tenul vedetei care este impecabil. Întrebată care este secretul, Alina spune: ”demachierea o respect, orice ar fi. Și spălatul cu un gel. Acum am un gel interesant cu miere, cu extract de miere. Care văd că este foarte bun pentru că hidratează. De obicei cam toate geluri de spălat usucă foarte tare, dar asta, pe care l-am descoperit întâmplător, este chiar bun. Cu toate astea, oricum trebuie să folosesc și geluri hidratante și creme hidratante”, a adăugat prezentatoarea de la Antena 1.

Cât de simplu îi este Alinei Pușcaș să aibă o rutină zilnică de îngrijire acasă

Revenind la discuția referitoare la aparatul pe care și l-a procurat acasă, prezentatoarea de la Te cunosc de undeva este sinceră și recunoaște că folosirea dispozitivului este rapidă, o problemă însă este oboseala care o face să uite de rutina zilnică de îngrijire.

”Nu am reușit chiar zilnic, deși este simplu, că doar o pui pe față și o bagi în priză. Stai acolo și te relaxezi. Dacă te pui în pat să te culci până la urmă poți să o ții pe față. Dar de multe ori mai și uit. Acum m-am setat un pic și am reușit să iau și niște fiole hidratante de collagen și vitamina C și le folosesc exact înainte să pun lampa. Și mie îmi pare că e de bine”, a mai spus Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș: ”Mi s-a părut de multe ori că era mai bună cafeaua”

Deși apelează la tehnologia de ultimă generație, asta nu înseamnă că vedeta de la Antena 1 a renunțat la trucurile învățate în tinerețe. Alina Pușcaș recurge și la măștile și peeling-urile realizate în casă, cu mânuța ei. Cafeaua este unul dintre ingredientele pe care vedeta le folosește cu sfințenie săptămânal.

”Îmi fac în casă. Cele de peeling sunt obligatorii pentru că este musai să-l faci. De exemplu, pentru peeling-ul de corp folosesc cafeaua. Cafeaua este extrem de bună, îți lasă pielea super fină și catifelată. Mi s-a părut de multe ori că era mai bună cafeaua decât unele produse luate din tub. De multe ori am folosit și pe față cafeaua. Tot așa pentru descoamare o data pe săptămână”, a mai precizat, pentru FANATIK, frumoasa colegă de prezentare a lui Pepe.

Ce nu poate folosi Alina Pușcaș niciodată pe corpul ei

Mamă a trei copii, Alina Pușcaș încearcă să se organizeze astfel încât să poată fi mama, dar și . Și, să nu uităm, să poată fi și dansatoare implicată în proiectul RedMoon, pe care îl are alături de perechea ei, Marian Chirazi. Și, nu în ultimul rând, femeia îngrijită, care este exemplu pentru multe fete din ziua de azi.

”Folosesc și peace-urile pentru ochi, am găsit și pentru buze. Astea le fac neapărat măcar o dată pe săptămână.

Aia cu ou nu mi-a ieșit niciodată. Am încercat o singură data o mască de păr cu ou că am citit că este foarte bună… dar, mi-a rămas ca o omletă în păr și atunci am renunțat. Am zis, numai, lasă”, a spun în încheiere, Alina Pușcaș.