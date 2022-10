Cum se menține în formă Tudor Gheorghe la cei 77 de ani. Ce obicei respectă cu sfințenie în fiecare an

Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. În ciuda vârstei sale înaintate însă, cântărețul urcă pe scenă în continuare și este la fel de activ precum îl știam până acum.

Mulți se întreabă însă care este secretul lui Tudor Gheorghe când vine vorba de stilul lui de viață. Artistul a recunoscut public într-un podcast recent că alimentația este cea mai importantă pentru el, dar asta nu este tot.

Tudor Gheorghe este un mare iubitor al gastronomiei

este un mare iubitor de gastronomie, ba chiar se pricepe foarte bine la făcut ciorbe. De asemenea, marele artist mai are și câteva trucuri pe care le aplică în bucătărie, în diferite situații.

”Gătesc ciorbe de toate felurile. Nepotul meu adoră ciorba de legume. Ciorbele le acresc cu aguridă, cu corcodușe. Prepar în jur de 300 de sarmale, le fac într-o zi! Le fac micuțe, nu sunt prea oltenești. Bunicul meu le lega cu ață, de exemplu. Varza o pun. Îmi place s-o pritocesc, la butoi. Sarmalele încep să se facă din clipa în care pui varza. Trebuie să fie și varza într-un anume fel. Varza te ajută și la mahmureală”, a povestit Tudor Gheorghe în cadrul podcast-ului.

Marele artist are grijă însă și de fizicul său. În cadrul podcast-ului menționat anterior, Tudor Gheorghe a fost întrebat cum se menține în formă la cei 77 de ani ai săi. Artistul a recunoscut că are un obicei pe care îl respectă cu strictețe. De două ori pe an, acesta obișnuiește să facă împachetări cu nămol.

Tudor Gheorghe merge de două ori pe an la împachetări cu nămol

Acesta merge la Techirghiol vara, dar și la începutul iernii, unde urmează tratamente speciale, care au un efect benefic asupra stării sale de sănătate.

În ceea ce privește cariera sa artistică, marele cântăreț spune că nu are în plan să cânte decât pe scenă, în lumina reflectoarelor. Acesta este și motivul pentru care refuză invitațiile la nunți, sau la zilele marilor orașe și îi este destul de bine așa.

”Nu am cântat la zilele orașului, la bere, la nunți, ci doar pe scenă, reflectoare, eu îmbrăcat frumos, tu dai banul, iar eu te respect prin arta mea”, a mai spus artistul.

Să nu uităm că deși este un mare cântăreț, asta nu înseamnă că nu și-a păstrat modestia. La începutul verii, , la clasa a II-a. La acel moment, artistul povestea că sunt momente în care preferă un astfel de transport, decât mașina.