Cum se pregătește Dragoș Iancu la FCSB pentru revenirea pe gazon: ”Am renunțat la cârje”

Fotbalistului i-au fost deja scoase șuruburile de la piciorul operat, iar ieri a rămas și fără fire. Așadar, de săptămâna viitoare îți va relua activitatea pe gazon și va începe cu alergări ușoare. Fotbalistul a mărturisit că până de Crăciun va rămâne în Berceni, la baza de pregătire a FCSB-ului.

Dragoș Iancu revine pe gazon după accidentarea horror din septembrie

Conform , Dragoș Iancu își revine mai rapid decât s-ar fi sperat, astfel că ar fi gata să revină pe teren la începutul anului viitor. ”Îmi merge cum nu se poate mai bine. Săptămâna viitoare încep să alerg. Mai întâi alergări ușoare, apoi, treptat, am să încep să lucrez și cu mingea. Așa mi-a zis domnul Ovidiu Kurti (n.r. – fizioterapeutul FCSB)”, a declarat Dragoș Iancu pentru sursa citată.

Fotbalistul are 17 zile de când i-au fost scoase șuruburile montante la intervenția chirurgicală din 25 septembrie. ”Acum nu mai e niciun pericol de infecție și azi am putut să dau drumul la bazine”, a transmis fotbalistul. Mijlocașul în vârstă de 21 de ani spune că are deja o mobilitate mai bună, care i-a permis să treacă la exerciții mult mai complexe.

Nu puteam să forțez. Dar de-o săptămână, de când am renunțat la cârje, merg normal și fac exerciții inclusiv cu haltere. Am pus masă musculară, stângul arată acum cam ca dreptul”, explică fotbalistul. Originar din Cluj, Dragoș Iancu își va petrece acasă sărbătorile.

”Apoi, după Sărbători, plec cu Hermannstadt în cantonament. Abia aștept!”, mai transmite fotbalistul. De remarcat că Valentin Țicu, cel care i-a rupt piciorul lui Iancu pe 24 septembrie, a scăpat deja de suspendare chiar a marcat pentru Petrolul Ploiești chiar în meciul revenirii. Inițial, Țicu primise 16 etape de suspendare, însă la judecarea recursului pedeapsa i-a fost redusă la jumătate.

s-a întors pe gazon, deși primise inițial o suspendare de 16 etape. Paradoxal, Dragoș Iancu spune acum că i se pare prea blândă suspendarea de doar 8 etape, deși cea de 16 etape i se părea exagerată. Cert e că Dragoș Iancu spune că nu se mai gândește la această accidentare și își vede de carieră.

“Atunci când i-au dat 16 meciuri, am zis că poate e cam mult. Dar acum, cu numai 8, mi se pare cam blândă suspendarea. În condițiile în care pentru un scuipat regulamentul spune că iei între 6 și 12 etape. Dar, până la urmă, pe mine nu mă încălzea cu nimic dacă îi dădeau nu știu câte meciuri de suspendare lui Țicu. Mi-a mai dat așa, din când în când, câte un mesaj, să mă întrebe cum sunt.

Pentru mine e un subiect încheiat. Nu-mi doresc decât să fiu bine și să revin cât mai repede pe teren”. Imediat după reîntoarcerea pe gazon, Țicu a folosit cuvinte dure pentru toți care l-au contestat în toată această perioadă. Cu toate acestea, lui Iancu i-a urat multă sănătate și i-a transmis că-l așteaptă pe gazon.

”N-aveți idee prin ce am trecut stând în tribună la meciuri sau la fiecare ședință a Comisiei. E ușor să arunci cu pietre, am și eu familie. Tot ce sa spus despre mine, de la cămătar, interlop, criminal… le-am simțit. Cel mai mult m-am bucurat că astăzi mi-am putut vedea părinții zâmbind.

Îmi cer din nou scuze. N-am apucat să vorbesc cu el, probabil mâine o să iau legătura cu el. Nu știu de ce ar fi supărat, nu l-ar ajuta dacă aș sta eu 50 de etape. Din ce am vorbit cu el, totul decurge bine. Sper să revină și pe teren, cum am revenit și eu”, a transmis Țicu.