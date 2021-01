Cum se simte Leo Grozavu după o săptămână de la infectarea cu COVID-19: “Nimic nu și-a făcut efectul”

Antrenorul spune că nu se simte bine deloc. El se află în izolare și așteaptă ca medicamentele pe care i le-au recomandat doctorii să-și facă efectul într-un final.

Leo Grozavu, tehnicianul formației Sepsi Sfântu Gheorghe, a fost depistat pozitiv la coronavirus și nu a stat pe banca tehnică la primele două partide ale returului, cu Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Antrenorul de 53 de ani spune că momentan medicamentele recomandate de medici nu și-au făcut efectul și își dorește să scape cât mai repede de izolare și să fie împreună cu formația din Covasna.

Starea lui Leo Grozavu după o săptămână de la depistarea cu coronavirus

Campioana României a câștigat duminică în deplasare, cu scorul de 1-0, contra lui Sepsi Sfântu Gheorghe, într-o partidă din runda a 17-a a campionatului României. Unica reușită a partidei a fost marcată de Debeljuh, în minutul 72.

„N-am putut să fac nimic, n-am putut să fiu alături de echipă. Le-am predat jucătorilor mei toate posibilităţile la care trebuie să se aştepte la meciul cu CFR Cluj, pentru că nu sunt ok deloc. Mă simt rău și nu pot face nimic. Stau în casă și sper să-mi revin.

De dimineaţă m-am simţit mai ok, dar am căzut apoi. Nu e vreo ameliorare, aştept. Am luat tot felul de tratamente, am luat medicamente, dar până acum nimic nu şi-a făcut efectul. Aştept”, a spus Leo Grozavu la Look Sport.

Sepsi, la prima înfrângere după 7 jocuri

Sepsi OSK a fost învinsă după o serie de șapte meciuri fără înfrângere, trei succese și patru remize, ultimele două fiind egaluri cu FCSB și Universitatea Craiova, ambele pe teren străin.

Antrenorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe a fost depistat pozitiv la coronavirus pe 11 ianuarie, înaintea duelului cu Universitatea Craiova. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dorit să-l ajute, lucru recunoscut chiar de tehnician.

Sepsi se află pe locul patru al clasamentului, cu 28 de puncte acumulate după 17 partide. 7 victorii, tot atâtea egaluri și 3 înfrângeri au covăsnenii. 24 de goluri a înscris echipa lui Leo Grozavu și a primit 14. În runda următoare, Sepsi va juca pe teren propriu contra Astrei Giurgiu, pe 23 ianuarie. Leo Grozavu o antrenează pe Sepsi din 12 noiembrie 2019. De-a lungul timpului, el a mai stat pe banca unor formații ca Petrolul Ploiești, ACS Poli Timișoara, FC Botoșani sau Gaz Metan Mediaș. În meciul contra lui CFR Cluj, Florin Ștefan a fost scos cu ambulanța de pe teren.

