Cum se trăiesc la FRF zilele de dinaintea tragerii la sorți pentru Euro 2024: „Mă bucur că nu sunt echipe nordice”

Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a mai spus și că și-ar dori să evite naționale din fostul spațiu iugoslav, în schimb și-ar dori un adversar precum Slovenia sau Slovacia.

Cum se trăiesc la FRF zilele de dinaintea tragerii la sorți pentru Euro 2024

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, așteaptă cu nerăbdare , spunând ce adversari și-ar dori pentru selecționata lui Edi Iordănescu:

„Am ajuns într-un loc și nu mai doresc nimic. Am spus de la început că la începutul preliminarilor nu eram noi cei care să avem cea mai mare încredere.

Uite că am ajuns acolo și am câștigat grupa și la o diferență de cinci puncte. Ajungând aici, am văzut că suntem echipa cea mai slab cotată din cele calificate până acum.

Am făcut greșeala să intru pe Transfermarkt pentru a mă uita la valoare loturilor, deși nu asta contează în fotbal, ne uităm și la faptul că am terminat deasupra Elveției, spre exemplu”.

„Vrem un amical cu o țară unde sunt comunități mari de români!”

„Ar fi fost o preferință să nimerim cu Albania, care e doar cu vreo 10 milioane de euro mai valoroasă, însă nu avem cum să picăm cu ei. Mi-ar fi plăcut să jucăm cu ei, mai ales că avem și o datorie de plătit după ce s-a întâmplat în 2016.

Mă bucur că nu sunt echipe nordice și dacă sunt, sunt în urna doi. Mi-aș dori să evităm și naționale din fostul spațiu iugoslav. Aș alege doi adversari tari și Slovenia, Slovacia”, , la TV .

„Sunt deschise multe discuții pentru martie. Un obiectiv e să jucăm în deplasare un amical cu o țară, unde sunt comunități mari de români. Iar un al doilea meci să jucăm cu o națională mai slab cotată.

Discuțiile au fost începute încă dinainte să știm dacă vom fi calificați sau nu. Dacă nu ne-am fi calificat, probabil v-am fi putut spune de azi cu cine vom juca în martie”, a mai spus Andrei Vochin.