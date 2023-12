Cum se va încheia ”războiul” dintre FCSB și CSA Steaua? ”Un conflict artificial! Așa se va rezolva”

Schisma produsă acum mai bine de 10 ani a afectat grav suflarea stelistă, care s-a împărțit în două, în timp ce mulți fani nu știu nici acum care echipă este adevărata Steaua. Unul dintre ei, legendarul Ladislau Boloni, care dezvăluia în direct la FANATIK SUPERLIGA că nu are habar, când se întoarce în România, unde este ”acasă”, mai exact adevărata Steaua.

Cum se va încheia ”războiul” dintre FCSB și CSA Steaua?

spun că nu am legătură, s-a întrerupt legătura, am intrat în tunel. Este, cum să spun, nu apreciez nici-nici. Pentru că așa cred că Ministerul nu a găsit modalitatea corectă când a predat echipa pe mâinile unui personaj pe care să spun așa nu am reușit să ne apropiem absolut deloc unul de altul. Cred că acest personaj a făcut multe greșeli față de acest club Steaua și de jucătorii lui.

E greu ca sufletesc să te apropii de o astfel de persoană. În același timp, mă surprinde naivitatea Armatei care s-a băgat pe o cărare care nu a fost bună. Și acum e o cărare fără sfârșit”, declara Ladislau Boloni la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Acum, Mihai Stoichiță crede că a găsit soluția care va schimba soarta războiului dintre stele.

Mihai Stoichiță consideră că întregul conflict este artificial, pentru că toți suporterii se trag, de fapt, din marea masă de fani ai Stelei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986. ”Se datorează acestui conflict continuu care există între cele două cluburi, care mie mi se pare puțin artificial! Asta e părerea mea. Nu sunt jurist ca să mă pricep, dar în primul rând de acolo vine starea asta de anxietate când te duci acolo (n.r. în Ghencea).

Cum să simți dacă te-ai separat? Dacă ai divorțat de soție și te întâlneai din nou în aceeași casă cu ea, te simți ca înainte când erați în relații bune? De fapt e un divorț aici! Dacă facem o paralelă între mediul fotbalistic și mediul familial mi se pare un divorț. Eu cred că până la urmă tot amiabil se va rezolva.

Așa mi se pare mie, pentru că forța nu poate să vină decât din sufletul oamenilor, când vezi că la FCSB vin o grămadă de suporteri pe Arena Națională, nu vorbim că au fost de trei ori în Ghencea, și când vezi că la CSA vin altă parte a suporterilor, care, de fapt, au iubit aceeași echipă, până la acest conflict juridic, ei au fost împreună la aceeași echipă, susținând aceeași echipă! Spiritul celor din tribuna CSA-ului vine din spiritul Stelei, care a fost campioană ani și ani de zile, după mine mă refer, când a fost Reghecampf”, a explicat Mihai Stoichiță pentru

Așadar, fanii celor două echipe, dar și oficialii armatei și ai FCSB ar trebui să se așeze la masă și să facă pace, pentru acest conflict nu face bine nimănui. Este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla cât timp Gigi Becali este patron la FCSB, schisma fiind produsă practic pentru că fanii de la Peluza Sud, cei care susțin CSA Steaua, nu l-au mai acceptat pe Gigi Becali patron.

Alex Chipciu rămâne fan al FCSB în războiul cu CSA Steaua

, jucător care momentan evoluează la Universitatea Cluj. Chipciu a anunțat, încă o dată, că rămâne fan al FCSB-ului, orice ar fi. ”Mie nu mi se pare nicio rușine că e FCSB, suporterii CSA caută să te jignească pentru asta, la meciul de Cupă mă făceau oier, ai jucat la Becali, primeam mesaje pe Instagram. Eu am jucat la FCSB, am avut niște performanțe notabile, dar se numea Steaua atunci.

Am bătut Ajax, am bătut Chelsea, care luase Champions League cu un an înainte, pentru mine e o onoare că am fost cu oamenii ăia la momentul ăla! Patronul, Meme, bucătarul și toți, eu pe oamenii ăia îi simt parte din familie, chiar dacă am fost stelist de mic și aveam stema cu vulturul și toate treburile astea.

Acum și dacă eram pus să aleg, și dacă CSA ar fi Steaua și FCSB n-ar fi Steaua, eu tot pe oamenii ăia i-aș alege, Rusescu e nașul meu, eu sunt nașul copiilor lui Chiri (n.r. – Chiricheș), la noi relațiile au fost atât de strânse încât chiar și dacă n-aș fi cel mai mare stelist eu tot echipa aia aș vedea-o”, a explicat Alex Chipciu pentru sursa citată.