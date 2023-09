Dragoș , scor 0-0 în etapa cu numărul 10 din SuperLiga. Tânărul fotbalist a suferit o fractură deschisă de peroneu și a fost operat, după o intrare a lui Valentin Țicu. Dragoș Iancu va efectua recuperarea alături de Ovidiu Kurti.

Cum se va recupera Dragoș Iancu la FCSB. „Sunt convins că sunt pe mâini bune”

Dragoș Iancu a împlinit vineri, 29 septembrie 2023, vârsta de 21 de ani. Direct de pe patul de spital, mijlocașul a intervenit telefonic la ultima ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că .

Totodată, fostul fotbalist de la Gaz Metan Mediaș a explicat cum se va recupera alături de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul celor de la FCSB, extrem de apreciat în lumea fotbalului din România.

„Din ce am înțeles, o să merg la Ovidiu Kurti, la FCSB. Am înțeles că e foarte bun, sunt convins că sunt pe mâini bune. Am auzit de el înainte, nu îl știu personal. Le mulțumesc tuturor, nu mă așteptam”, a declarat Dragoș Iancu, la FANATIK SUPERLIGA.

Dragoș Iancu, gest extraordinar: „Acei bani nu mă ajutau să mă recuperez mai repede”

Horia Ivanovici a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA gestul extraordinar al lui Dragoș Iancu. Tânărul fotbalist a refuzat o sumă de bani din Anglia, care ar fi putut să-l ajute la recuperare.

„Ne-a sunat un domn din Anglia, noi nici nu îl cunoaștem, care a zis că vrea să îți trimită bani mulți, să te ajute și tu ai spus: ‘Nu, mulțumesc, îmi plătește Hermannstadt’. De ce ai refuzat banii?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici.

„Nu știu dacă acei bani mă ajutau să mă recuperez mai repede. Clubul e alături de mine, ei au spus că-mi plătesc operația și recuperarea. În rest, n-am nevoie de altceva. Nu mă încălzesc banii, doar să-mi revin cât mai repede, asta am în cap”, au fost cuvintele lui Dragoș Iancu.

Valentin Țicu l-a prins cu piciorul în pământ pe Dragoș Iancu în startul partidei dintre Petrolul și Hermannstadt. Iancu a suferit o fractură deschisă de peroneu și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Ploiești.

Ulterior, tânărul sportiv a fost trimis la Spitalul „Monza” din București, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. George Merloi, fotbalistul lui FC Voluntari accidentat grav, efectuează recuperarea, de asemenea, cu Ovidiu Kurti, de la FCSB.

