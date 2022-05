Cum și-a ales WRS, reprezentantul României la Eurovision, numele de scenă: ”Mi s-a părut foarte cool”

Cântărețul, pe numele său real Andrei Ursu, a oferit detalii importante despre ce-l reprezintă încă de la lansarea în industria muzicală. Solistul a dezvăluit cum a ajuns să fie recunoscut și cum și-a ales numele de scenă.

WRS, adevărul despre numele de scenă. Cum a ajuns reprezentatul Eurovision la această variantă

WRS, , este originar din orașul Buzău. Tânărul de 29 de ani a povestit că încă de mic era strigat de colegi Urs, chiar dacă acesta nu este numele său de familie. Și această poreclă i-a rămas.

„Cum spuneam, mă numesc Andrei Ursu și cumva încă de când eram la școală aveam o colegă care mă striga Urs și a cam rămas.

Legat de spelling, îmi aduc aminte ca eram la un shooting acum mult timp și parte din shooting era o mașină care avea ca număr de înmatriculare WRS. Și mi s-a părut mie foarte cool, așa că here I am.

În schimb, nu mă așteptam să am atât de multe probleme cu pronunția lui. Am auzit toate variantele posibile și imposibile, dar el se pronunță simplu – urs”, a spus WRS pentru publicația .

WRS, primii pași în industria muzicală

WRS, reprezentantul României la Eurovision provine dintr-o familie de artiști. Ambii părinți au fost dansatori, pasiune pe care i-au insuflat-o și tânărului de 29 de ani. Ulterior, a început să cocheteze cu muzica.

A cântat încă de mic copil, prima oară în corul Bisericii și apoi a debutat în muzică cu piesa Why. Melodia a obținut peste un milion de vizualizări pe Youtube și 400 de mii de stream-uri pe platforma Spotify.

„Țin minte că unul dintre cele mai clare momente în care am zis OK, de azi mă apuc a fost când eram în sezonul al doilea de Vocea României și în pauzele dintre momente mă duceam la colegii care cântau în backing, în band, și îi rugam să îmi arate ce fac acolo, cum cântă, unde intră.

Ei, și în sezonul acela am stat mai mult cu bandul decât cu echipa din balet și am învățat, cum s-ar zice, bazele teoriei muzicale, haha! Și de-atunci am pornit pe drumul acesta”, a mai spus WRS, mai arată sursa menționată mai devreme.