Surpriză mare pentru WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022. Cine l-a așteptat în hotelul din Torino. Foto

WRS, artistul care reprezintă România la Eurovision 2022, a ajuns în Torino, iar la hotel a fost întâmpinat cu o surpriză. Totodată, este pentru prima dată când fotografia unui artist român este pe coperta playlist-ului întocmit de site-ul Eurovision.tv.

FANATIK a vorbit cu WRS după ce a ajuns la Torino și a aflat de ce surpriză a avut parte cântărețul. La hotelul unde este cazat, a fost așteptat de Sergiu, un român stabilit de 20 de ani în Italia. Bărbatul este tatăl a trei copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, toți fani ai piesei Llamame.

Sergiu a oferit delegației o masă cu toate specialitățile torineze, paste cu scoici și roșii, milaneze în carpione, legume crocante, brânză în alici, pizza cu somon, prosciutto crudo și multe altele.

România este prima țară care, în mai puțin de 8 ore de la publicarea videoclipului , a depășit 100.000 de vizualizări, adunând peste 1000 de distribuiri și mai mult de 10.000 de aprecieri. Astfel, este pentru prima dată când reprezentatul României se află pe coperta playlist-ului oficial de pe site-ul

HOLA MI BEBEBÉ! @wrs is bringing all the Romanian energy to the stage!