Cum și-a dat seama Cristian Boureanu că Borcea îi face avansuri Valentinei Pelinel, pe vremea când erau căsătoriți: „Nu există, ești tâmpit!”

Cristian Boureanu a vorbit despre triunghiul amoros care a existat între el, soția lui de acea vreme, Valentina Pelinel și Cristi Borcea, prieten apropiat al cuplului. Acum, aceștia doi din urmă sunt căsătoriți și au împreună trei copii.

Cristian Boureanu, declarații despre Valentina Pelinel și Cristi Borcea

Cristian Boureanu a mărturisit în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță că a iertat-o pe fosta ta soție pentru faptul că a început o relație cu nimeni altul decât Cristi Borcea.

Deși au divorțat în 2014, Cristian Boureanu a declarat că abia după separare a aflat că soția lui îi era infidelă și se iubea cu din 2011.

Timp de trei ani, acesta a fost înșelat de soția lui cu fostul acționar de la Dinamo, dar spune că a trecut peste această dezamăgire.

„Pe Valentina am iertat-o. Nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că ei de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație. Nu știu exact de când, nu m-a mai interesat”, spune Boureanu.

Cristian Borcea era căsătorit la acea vreme cu Alina Vidican, dar relația lor s-a destrămat și afaceristul s-a însurat ulterior cu Valentina Pelinel, despre care s-a spus că a dorit-o încă de la nunta lui cu Cristian Boureanu.

Ce i-a spus Cristian Boureanu soției sale. Cum și-a dat seama că Borcea o place

Totuși, omul de afaceri a precizat că a știut că se întâmplă ceva ciudat între ea și Cristi Borcea și a văzut că acționarul de la Dinamo era interesat de partenera lui de viață.

a negat la acel moment că Cristi Borcea este atras de ea.

„Pe plajă în prima zi, îmi aduc aminte că i-am spus Valentinei, m-am uitat la ea și i-am zis: «Vezi că ăsta vrea să te….și nevastă-sa se dă la mine». A zis: Nu există, ești tâmpit, că ești prost, că nu știu ce.

Femeia alege, poți să te dai peste cap, noi facem pe cocoșii, ne încordăm, ea a ales demult. După aia e un joc pe care îl facem, mai mult sau mai puțin”, a mai spus el.

Acum, au trei copii și sunt căsătoriți de patru ani.