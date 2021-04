Cum trebuie să arate proiectul DDB pentru ca Dinamo să aibă viitor: “Să găsească 1.800 de cotizanţi serioşi, ca la FC Barcelona”

Giovanni Becali a vorbit despre proiectul DDB și a spus ce trebuie să facă Dinamo pentru a avea un viitor bun prin programul socios al „câinilor”.

Impresarul a explicat schema prin care Dinamo poate imita programul celor de la Barcelona și crede că trebuie să fie crescută suma de cotizație lunară.

Totodată, Giovanni Becali îi sfătuiește pe „câini” ca în primul rând să scape de conducrea spaniolă care a preluat acțiunile majoritare ale clubului.

Cum trebuie să arate programul DDB ca Dinamo să semene cu Barcelona

Giovanni Becali a vorbit despre cum ar trebui să arate programul DDB, pentru ca Dinamo să aibă un proiect asemănător ca cel al Barcelonei: „Proiectul de la Dinamo e un proiect bun, dar care trebuie să continue și să crească cota de participare. Dacă dai 50 de euro și înmulțești cu 25.000, Dinamo își face buget, dar nu știu dacă va mai rămâne asta.

În primul rând, Dinamo trebuie să își elimine spaniolii de-acolo.

Ei din 25.000 trebuie să își găsească 1.800 de cotizanți serioși, care să participe în viața echipei zi de zi, ca la Barcelona”.

„Pe Cortacero nu l-am cunoscut! Pe Melero îl știu demult”

„Eu pe Melero îl cunosc demult, el l-a contactat pe Contra. M-a chemat și la început, m-a chemat și când mi-a zis că nu mai vrea să se implice deloc, îmi spunea mie să ies la televizor și să spun că nu se mai implică, eu i-am zis să iasă el mai bine.

Numai pe Cortacero nu l-am cunoscut.

Am fost cu ei la masă, la un restaurant frumos, am mâncat bine și am discutat contractele juniorilor, contracte decente de 1.500-2.500 de lei. Nu știu ce s-a întâmplat, mie mi-a spus Melero că nu mai vrea să audă de Cortacero, că e un mincinos, dar doar Dumnezeu mai știe ce a făcut Melero, Cortacero și Contra”, a mai spus Giovanni Becali la TV TelekomSport.

„Borcea nu mai vrea să audă de Dinamo, ci de copiii și afacerile lui. Poate să revină, dar doar dacă se va face un stadion la Dinamo construit în maxim 2 ani, cum e cel de la Rapid sau cel de la Ghencea”, a precizat impresarul.