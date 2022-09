Curcubeu dublu deasupra Palatului Buckingham. A apărut pe cer în timp ce mulțimea se aduna să o plângă pe Regina Elisabeta. Foto

Joi, 8 septembrie 2022, ziua în care Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit, a fost una ploioasă la Londra. După-amiaza, când mulțimea se aduna la Palatul Buckingham, un fenomen spectaculos a fost zărit pe cer.

Elisabeta a II-a, în după-amiaza zilei de joi, 8 septembrie 2022. Aceasta se afla la Castelul Balmoral din zona Aberdeenshire, Scoția.

În Londra, pe măsură ce vestea despre starea complicată de sănătate a Reginei Elisabeta se răspândea, tot mai multă lume se aduna în fața Palatului Buckingham.

Cu foarte puțin timp înainte ca reprezentanții Casei Regale britanice să anunțe moartea Suveranei, deasupra palatului regal a apărut un curcubeu dublu.

EMOTIONAL MOMENT 🌈 As people gathered Thursday outside Buckingham Palace in London, a double rainbow appeared in the sky. Queen Elizabeth II, Britain’s longest-reigning monarch and a rock of stability across much of a turbulent century, died after 70 years on the throne. 📸: AP

Miile de cetățeni prezenți în stradă și-au îndreptat privirile spre cer pentru a fotografia curcubeul dublu, apărut după o ploaie puternică din cursul zilei.

La scurt timp, în mediul online a curs cu imagini ale spectaculosului fenomen meteorologic.

Majoritatea britanicilor sunt de părere că acest dublu curcubeu este un semn apărut în această zi specială, în care .

”Am avut un mare respect pentru Regină. Să se odihnească în pace. Cele două curcubee de pe cerul Londrei sunt semnul că Regina s-a reunit cu iubitul ei soț”, scrie un internaut pe Twitter.

A double rainbow at Buckingham Palace in London after the announcement that Queen Elizabeth II had died. A little ray of hope and happiness amidst the sadness!

”Un curcubeu dublu la Palatul Buckingham din Londra după anunțul că regina Elisabeta a II-a a murit. O mică rază de speranță și fericire în mijlocul tristeții!”, a scris o altă utilizatoare, pe același site de socializare.

Un alt britanic prezent la Palatul Buckingham crede că imaginea cerească reprezintă ”un ultim rămas bun de la poporul ei de la Majestatea Sa, Regina Elisabeta a II-a”.

A final goodbye to her people from Her Majesty, Queen Elizabeth II – a double rainbow over Buckingham Palace and a single one over Windsor Castle.

I’d like to think the faint one over Buckingham was Prince Philip, waiting for her.💕💕

— American BRF Fan (@American_RF_Fan)