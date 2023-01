Cutremur cu magnitudine 7,6 în Indonezia. Ce pagube a produs seismul: “A fost înspăimântător”

Cutremurul de marți dimineață s-a produs în largul Indoneziei şi al Timorului de Est în adâncurile oceanului, potrivit Institutului Seismologic al SUA (USGS).

Epicentrul cutremurului cu magnitudinea 7,6 a fost în Marea Banda, cea mai apropiată de insulele Tanimbar din provincia Maluku.

Aici locuiesc aproximativ 127.000 de oameni. Unde seismice au fost resimțite în mai multe regiuni, inclusiv în provinciile Papua și East Nusa Tenggara, precum și în nordul Australiei.

Inițial, Agenția de Meteorologie, Climatologie și Geofizică din Indonezia , care a fost ridicată trei ore mai târziu.

”Locuitorii din zonă au simțit mișcări puternice timp de trei până la cinci secunde. A fost panică când cutremurul a zguduit zona, astfel că locuitorii și-au părăsit casele”, a declarat Abdul Muhari, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale de Atenuare a Dezastrelor, scrie .

Reprezentanții Observatorului seismologic din Statele Unite spun că acest cutremur s-a produs la o adâncime mare, de circa 105 kilometri sub fundul mării. De regulă, seismele care cauzează pagube uriașe se produc mult mai aproape de suprafaţă.

În urma seismului de marți dimineață, două școli și 15 case au fost avariate în insulele Tanimbar. Una dintre case a fost grav avariată și trei avariate moderat. Până în prezent a fost raportat un singur rezident rănit.

Locuitorii din zona afectată de seism povestesc momentele dramatice trăite.

”Am ieșit din casă la miezul nopții. Nu am trăit niciodată un cutremur care a durat atât de mult și să se simtă atât de puternic. A fost înspăimântător”, a scris Vassy, un cetățean indonezian, pe un site de socializare.

De asemenea, peste 1.000 de persoane din nordul Australiei, inclusiv din orașul Darwin, au spus că au simțit cutremurul. Centrul Comun de Avertizare pentru Tsunami din Australia a anunțat că seismul nu a reprezentat o amenințare de tsunami pentru continent.

Residents of Darwin are taking stock, rattled after a 7-point-6 magnitude earthquake hit near Indonesia’s Tanimbar Islands.

The deep-sea quake shook homes both overseas with tremors felt in Queensland and Western Australia.

