Lyes Houri s-a întors la Universitatea Craiova la insistențele lui Laurențiu Reghecampf, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Mijlocașul francez a mai jucat pentru gruparea din Bănie în sezonul 2021-2022, iar Mihai Rotaru este convins că oltenii aveau șanse să câștige titlul cu el în teren, dacă nu se accidenta în cantonamentul din Antalya.

„Dacă nu se accidenta în Antalya, aveam șanse să luăm titlul” Jucătorul căruia Rotaru îi face statuie

Titlul este trofeul mult râfnit de către Universitatea Craiova de ani de zile, însă visul tuturor suporterilor nu s-a îndeplinit nici în ziua de azi. Gruparea din Bănie a pierdut „finala” cu CFR Cluj în sezonul 2019-2020, însă Mihai Rotaru avea speranțe la campionat și în 2022.

Mihai Rotaru spune că i-a oprit pe „alb-albaștrii” în lupta pentru titlul din 2022. Mijlocașul era într-o formă de zile mari, însă acesta s-a accidentat grav la ultima partidă amicală a cantonamentului și a lipsit tot restul campionatului la Universitatea Craiova.

„Dacă nu se accidenta în Antalya când era cel mai bun jucător al nostru în primul mandat al lui Reghecampf aveam șanse reale la campionat, ne băteam acolo. În momentul în care s-a accidentat ne-a dispărut cel mai bun jucător din echipă. Ne băteam, cu Reghe eram aproape să trecem pe locul doi și începea play-off-ul.

La ultimul meci din cantonamentul din Antalya am rămas fără cel mai bun jucător al nostru”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SULERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe site-ul FANATIK.RO.

Mihai Rotaru, după Petrolul – Universitatea Craiova 2-3: „Atacanții au fost incredibili”

la FANATIK SUPERLIGA. Acționarul formației din Bănie este impresionat de evoluțiile lui Ștefan Baiaram, Alex Mitriță și Jovan Markovic pe stadionul „Ilie Oană”.

“Noi în fiecare etapă am avut o Universitatea Craiova pe care ne-o dorim, dar doar pentru o perioadă scurtă de timp. Ba pentru o repriză, pentru 30 de minute, nu am avut constanţă pe parcursul unui meci.

Cu U Cluj am avut o posesie de 80% în prima repriză, am condus cu 2-0, trebuia să avem 4 sau 5-0 la pauză. A doua parte a fost dezastru total. A doua repriză la Botoşani am avut 82% posesie, ceea ce e foarte rar în fotbal.

De aici pleacă. Lipsa de concentrare pe toată durata unui meci, care se reflectă şi pe parcursul unui campionat. Jucătorii de atac au fost incredibili, ce au făcut Mitriţă, Markovic, Baiaram cu două goluri.

Au depus efort, s-au apărat, au făcut spectacol. A fost ceea ce şi-au dorit suporterii de la oamenii de atac. Dar, toţi jucătorii au fost bine. Ndong a revenit după o lungă perioadă, Screciu, Mateiu…”, a spus Rotaru.

Jucătorul căruia Mihai Rotaru îi face statuie