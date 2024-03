Mihai Rotaru, primele declarații după Petrolul – Craiova 2-3. „Atacanții au fost incredibili”. A avut un preferat!

Universitatea Craiova arată o revenire de formă după a doua victorie consecutivă, . Oltenii şi-au asigurat locul de play-off cu acest succes, fiind pe locul patru cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

Mihai Rotaru, primele declarații după Petrolul – Craiova 2-3. „Atacanții au fost incredibili”

Mihai Rotaru a vorbit la FANATIK SUPERLIGA după meciul cu Petrolul, fiind foarte mult de prestaţia atacanţilor. Patronul oltenilor , care începe să îşi arate valoarea:

ADVERTISEMENT

“Noi în fiecare etapă am avut o Universitatea Craiova pe care ne-o dorim, dar doar pentru o perioadă scurtă de timp. Ba pentru o repriză, pentru 30 de minute, nu am avut constanţă pe parcursul unui meci.

Cu U Cluj am avut o posesie de 80% în prima repriză, am condus cu 2-0, trebuia să avem 4 sau 5-0 la pauză. A doua parte a fost dezastru total. A doua repriză la Botoşani am avut 82% posesie, ceea ce e foarte rar în fotbal.

ADVERTISEMENT

De aici pleacă. Lipsa de concentrare pe toată durata unui meci, care se reflectă şi pe parcursul unui campionat. Jucătorii de atac au fost incredibili, ce au făcut Mitriţă, Markovic, Baiaram cu două goluri.

“Vedem un alt Markovic. Şi lui îi lipsesc meciurile, mai multe minute”

Au depus efort, s-au apărat, au făcut spectacol. A fost ceea ce şi-au dorit suporterii de la oamenii de atac. Dar, toţi jucătorii au fost bine. Ndong a revenit după o lungă perioadă, Screciu, Mateiu…

ADVERTISEMENT

A fost o echipă bună, care a jucat ieri. A intrat foarte bine Markovic, a întors şi la Sepsi. A jucat bine şi cu Botoşani, şi cu Voluntari. Depune mai mult efort. Vedem un alt Markovic. Şi lui îi lipsesc meciurile, mai multe minute.

Un jucător se dezvoltă pe măsură ce joacă. El a fost golgheterul campionatului în urmă cu doi ani de zile, dacă scoatem penalty-urile lui Coman şi Ivan. Cele 12 goluri sunt acţiunile lui.

ADVERTISEMENT

Îl are pe Mitriţă şi pe Baiaram lângă el şi se vede. Eu am pretenţii de la Markovic. Cu toţii trebuie să avem. El în fiecare etapă ar fi putut să înscrie. Pe măsură ce va avea constanţă, el va înscrie”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, primele declarații după Petrolul – Craiova 2-3