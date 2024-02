“Dacă se bat Nistor și Chipciu, cine câștigă?”. Răspunsul amuzant al lui Sabău și de cine se teme de la FCSB

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre meciul cu FCSB, care se va juca luni, de la ora 20:30. Antrenorul Universității Cluj s-a declarat extrem de mulțumit că s-a rezolvat problema terenului de antrenament.

Ioan Ovidiu Sabău, răspuns amuzant despre o eventuală bătaie dintre Nistor și Chipciu

“Suntem foarte bine pregătiți, am avut o săptămână bună. Terenul ne-a permis să ne antrenăm normal. Noi timp de 3 săptămâni ne-am antrenat pe sintetic. Nu vreau să-mi găsesc scuze, dar când te antrenezi în fiecare zi pe un sintetic foarte dur și apoi vii să joci, e cu totul altceva.

Noi am pierdut tot ce-am făcut bun în Antalya. Este prima dată când ne-am putut pregăti ca o echipă profesionistă, cu ritm, intensitate, dueluri unu la unu. Echipa va arăta mult mai bine decât a arătat până acum”, a declarat Sabău la conferința de presă.

Care sunt jucătorii de la FCSB de care se teme

Ioan Ovidiu Sabău a numit jucătorii de la FCSB pe care îi consideră cei mai periculoși. Antrenorul clujenilor vede liderul ca fiind o formație extrem de puternică pe contraatac și căreia nu trebuie să-i lași spații să-și dezvolte jocul în viteză.

“FCSB e o echipă care s-a maturizat, echipa cea mai în formă. Are jucători foarte buni precum Coman, Olaru, Băluță… Este o echipă foarte bună de contraatac, cu jucători de viteză. Trebuie să jucăm cu mult curaj, să alergăm foarte mult. Nu ne putem deschide foarte mult, pentru că e o echipă căreia nu trebuie să-i lași spații”, a mai spus Sabău.

Cum s-ar termina o bătaie între Nistor și Chipciu?

Întrebat la conferință cine crede că ar câștiga o eventuală bătaie dintre Dan Nistor și Alex Chipciu, Sabău a răspuns cu umor: “Ar fi 0-0, fără gol marcat”. Cei doi experimentați jucători ai Clujului au creat multe discuții după , încheiat la egalitate, scor 2-2.

Dan Nistor a spus atunci că la pauză, când adversarii conduceau cu 2-0, o ceartă dintre el și Chipciu a fost factorul decisiv care i-a trezit în repriza a doua. Ulterior, cei doi fotbaliști au susținut că totul a fost doar o glumă a lui Nistor.

“La pauză, a fost o mică ceartă în vestiar între mine și Chipciu. Ne iubim foarte mult și am vrut să ne batem. Asta a fost, ne-am bătut în vestiar, apoi am intrat pe teren și am obținut un rezultat bun” a fost declarația lui Nistor care a creat dezbateri aprinse.

Meciul U Cluj – FCSB va închide etapa a 26-a din SuperLiga. Ardelenii, cu 33 de puncte, încă mai speră la play-off. Roș-albaștrii sunt lideri și cu o victorie ar putea mări din nou la 9 puncte distanța față de Rapid.

Elias Charalambous nu va putea conta pe Alexandru Pantea. Fundașul dreapta a suferit o accidentare la antrenament care ar putea fi extrem de gravă, . De asemenea, la FCSB .