Dan Alexa, noul antrenor al lui FC Botoșani: „Sută la sută el va fi!”

FC Botoșani este deziluzia acestui debut de sezon în SuperLiga. Gruparea patronată de Valeriu Iftime ocupă penultimul loc în clasament, cu doar trei puncte, și se află în căutarea unui antrenor care să o scoată din criză.

Valeriu Iftime: „Sută la sută Dan Alexa va fi noul antrenor al lui FC Botoșani!”

FC Botoșani a început campionatul cu Marius Croitoru pe banca tehnică, deși acesta nu deține licența Pro. Motiv pentru care nu a putut să își exercite așa cum trebuie meseria, fiind acoperit de Mihai Ciobanu, „principalul” din acte. Rezultatele nu au dost cele așteptate, iar din etapa 5.

Schimbarea în bine nu s-a produs și patronul Valeriu Iftime s-a convins că are nevoie de un antrenor adevărat pe bancă, pentru a revitaliza echipa. Iar alesul său este Dan Alexa, deși în discuție s-a mai aflat și

„Mă înțelesesem cu Dică, dar au apărut niște probleme cu secunzii și totul a căzut. Atunci am discutat cu Dan Alexa, care abia se întorsese din Italia și și-a dat acordul. Sută la sută va fi noul antrenor al Botoșaniului”, a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru FANATIK.

Dan Alexa era liber de contract de câteva săptămâni, după ce o părăsise pe „defuncta” FC Brașov. Avea planuri mari cu echipa de sub Tâmpa, își dorea promovarea în SuperLiga, însă și a fost retrogradată în eșalonul al treilea. Majoritatea jucătorilor și-au reziliat contractele, Alexa a plecat și el, iar mai apoi echipa s-a desființat.

Valeriu Iftime după despărțirea de Marius Croitoru: „M-a învins sistemul!”

Imediat după eșecul 0-1 cu Dinamo, din etapa 5 a SuperLigii, Valeriu Iftime hotăra să se despartă de Marius Croitoru. Patronul moldovenilor susținea că a fost obligat să ia această decizie din cauza FRF, care nu l-a lăsat pe Croitoru să-și facă meseria așa cum trebuie, ceea ce a cauzat prestația sub așteptări a formației sale.



„Nu avem antrenor. Marius nu poate fi antrenor, nu a fost lăsat să fie antrenor. Regula pe care o are acum Federația, că un antrenor secund nu are voie să se ridice de pe bancă, să comenteze, să spună nimic… pur și simplu nu am antrenor. El nu este lăsat să fie antrenor!

Sută la sută numesc un alt antrenor. Am vorbit cu Marius. Nu are cum, să stea un an de zile și să-și facă școala. Rămâne la mine la club, să văd în ce poziție, consilier al meu sau un om care face ceva pentru fotbalul din Botoșani, pentru că are multe lucruri de spus, dar trebuie să-și facă școala.

Cumva… ne-a învins sistemul. S-a pus atât de tare pe noi încât dacă nu ai licență Pro nu ai cum să profesezi. Marius a fost continuu un om care i-a impulsionat de pe bancă pe jucători. Vă dați seama, stă pe bancă cu pastile.

Clar este că îmi trebuie antrenor cu licență Pro. Aș vrea să vorbesc săptămâna viitoare cu câțiva antrenori, să văd în ce condiții agreează o scurtă aventură la FC Botoșani”, declara Valeriu Iftime la vremea respectivă.