Dan Negru, despre miracolele cutremurului din 1977. Ce spune despre actorul Nae Alexandru

Dan Negru și-a amintit de cutremurul cumplit din 4 martie 1977, însă a vrut să vorbească despre miracolele care s-au petrecut în acele momente. Prezentatorul de televiziune a spus povestea actorului Nae Alexandru, care la vremea respectivă avea câteva luni.

Artistul Teatrului de Revistă Constantin Tănase este dovadă vie că există minuni chiar și în fața dezastrelor naturale, în cazul cutremurului de acum 44 de ani murind peste 1.500 de oameni, printre aceștia numărându-se și vedete precum Toma Caragiu sau Doina Badea.

Nae Alexandru a fost găsit sub dărâmăturile blocului de la Barul Continental în care locuia alături de mama și bunica sa. Și nu imediat, ci după câteva zile de căutări, actorul supraviețuind mulțumită bunicii sale, care l-a protejat cu prețul propriei vieți.

Dan Negru, povestea miracolului cutremurului de acum 44 de ani. E vorba de Nae Alexandru

Din păcate, bunica actorului Nae Alexandru nu a supraviețuit cutremurului de 7,4 grade pe scara Richter, seismul având o durată de 56 de secunde. La fel s-a întâmplat și cu mama sa, care la momentul respectiv avea numai 25 de ani, artistul fiind crescut ulterior de o mătușă.

„Nu mai căutați miracole ! Ele există! V-am spus de Nae? Cel din fotografie …El e miracolul cutremurului din 4 martie! Avea 4 luni in 1977 când blocul in care locuia s-a prăbușit omorându-i familia.

Salvatorii l-au găsit după 7 zile în brațele bunicii, moartă, care l-a protejat cu propriul corp și cu propria-i viață. Nae e miracolul. #4martie”, a scris Dan Negru pe pagina de Facebook, alături de o fotografie în care apare alături de Nae Alexandru.

Actorul a trecut printr-o dramă uriașă peste care nu poate trece nici la 44 de ani de la producerea cutremurului. Nae Alexandru era mic în 1977 și nu a știut ce se întâmplă, reușind să înțeleagă cele petrecute mult mai târziu.

„Ce-aș putea să spun?! N-aș vrea și nici n-aș putea să vorbesc despre drama pe care am trăit-o acum 43 de ani. Lumea cred că mă cunoaște și știe prin ce am trecut…

Cine vrea să afle poate să scormonească în trecut. Ce-aș putea să vorbesc acum când eu am mi-am pierdut mama de doar 25 de ani în timpul cutremurului din 77?!

Eram mic, dar când am realizat, mult mai târziu ce s-a întâmplat, am înțeles că am trăit o dramă…”, a declarat Nae Alexandru în urmă cu un an, notează libertatea.ro.