Dan Negru confirmă plecarea de la Antena 1 la Kanal D: “Nu căutați vreo urmă de neînțelegere cu cei rămași. N-o să găsiți!”

Este oficial, Kanal D a confirmat faptul că Dan Negru, cea mai longevivă vedetă Antena 1, a intrat în echipa postului de televiziune. Prezentatorul a făcut primele declarații despre subiect. Ce l-a convins pe „regele audiențelor” să ia această decizie.

Dan Negru, primele declarații despre plecarea de la Antena 1

După mai bine de 20 de ani petrecuți în trustul de televiziune Antena 1, Dan Negru a luat decizia să încheie colaborarea și a semnat contractul cu Kanal D.

Dan Negru este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune din România, cucerind publicul la fiecare apariție cu energia sa debordantă și capacitatea de a se reinventa.

“Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor.

Îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune. Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”, a declarat Dan Negru.

Știre în curs de actualizare