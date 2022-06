Dan Petrescu are inima „albastră”, dar povestea de dragoste cu Chelsea a început total diferit: „Sincer, nu știam cine e”

(54 de ani) a devenit o legendă pe Stamford Bridge, după ce a evoluat pentru Chelsea în perioada 1996-2000. Cu fostul fundaș dreapta în echipă, „albaștrii” au cucerit două trofee interne și două cupe europene.

Dan Petrescu n-a știut cine e Chelsea înaintea transferului pe Stamford Bridge

În perioada în care Petrescu a jucat la Londra, Chelsea a câștigat Cupa Angliei (1997), Cupa Ligii Angliei (1998), Cupa Cupelor (1998) și Supercupa Europei (1998). „Bursucul” a povestit cum a ajuns să îmbrace tricoul albastru, în 1996, după doar un sezon în Regat, la Sheffield Wednesday.

ADVERTISEMENT

Actualul antrenor al lui CFR Cluj a recunoscut că nu știa prea multe lucruri despre Chelsea, pe care nu o vedea o mare echipă, așa cum erau Manchester United sau Liverpool.

„Am jucat la echipa a doua la Sheffield două-trei meciuri. Mi se pare că se schimbase antrenorul la echipa mare și am cerut să joc la echipa a doua. Și acolo era un scouter de la Chelsea. Și am dat vreo trei goluri, jucând fundaș dreapta în meciul ăla.

ADVERTISEMENT

Și a venit scouter-ul după și m-a întrebat: ‘Nu vrei cumva să vii la Chelsea?’. Sincer, nu știam cine e Chelsea atunci. Știam că e un club pe acolo, dar nu așa ca de Manchester United, de Liverpool. Cu toate că eram în Anglia.

Și am zis: ‘Păi hai să vorbim cu agentul, normal că vreau’. Asta le zic jucătorilor mei: ‘Jucați fiecare meci 100%. Nu știi cine te vede și te vrea”, a declarat Dan Petrescu, potrivit

ADVERTISEMENT

Pe lângă trofee, fostul mare internațional român a jucat nu mai puțin de 195 de meciuri pentru Chelsea, echipă la care a ieșit în evidență cu apetitul ofensiv dezvoltat, 21 de goluri și cinci assist-uri.

„Bursucul”, un idol pentru fanii englezi

Extrem de supărat pe fanii din România, , Dan Petrescu susține că este foarte iubt în Anglia.

ADVERTISEMENT

„Românii nu știu să aprecieze, te bagă în seamă abia după ce mori. Am fost cu actuala soție la Londra, am participat la un turneu cu Chelsea old boys. A văzut că mă știe toată lumea.

ADVERTISEMENT

Un homeless și-a dat haina jos și m-a luat în brațe: ‘Super Dan, nu se poate așa ceva!’. Mie mi s-a făcut pielea de găină”, a dezvăluit Petrescu, la .