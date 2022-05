Dan Petrescu, cel mai înjurat om al campioanei! Galeria FCSB, reacţie dură la adresa antrenorului, chiar dacă “Bursucul” nu se află la meci

CFR Cluj s-a prezentat la Buzău pentru meciul din ultima etapă cu FCSB fără mai mulţi titulari şi fără antrenorul Dan Petrescu. Aşa cum FANATIK a anunţat, de unde vede meciul alături de mama lui.

Dan Petrescu, cel mai înjurat om al campioanei!

Chiar dacă nu a fost prezent la stadion, Dan Petrescu a fost cel mai înjurat om al campioanei României. Galeria FCSB nu a trecut prea uşor peste scandalul în care Dan Petrescu era acuzat că a înjurat suporterii Stelei, echipa la care s-a format ca fotbalist.

De altfel, din informaţiile FANATIK, adevăratul motiv pentru care nu se află la stadion este să evite să inflameze şi mai mult spiritele cu galeria roş-albaştrilor în urma scandalului iscat după câştigarea unui nou titlu.

Gabi Balint, atac la adresa antrenorului de la CFR Cluj: “Eu nu am crezut că el poate să spună așa ceva, să cânte așa ceva despre familiile suporterilor Stelei”

Gabi Balint l-a criticat dur pe Dan Petrescu după ce a văzut imaginile cu antrenorul care este în grupul care înjură suporterii Stelei, la petrecerea de titlu a ardelenilor:

“Eu nu am putut să cred că Dan Petrescu, fostul stelist, fostul coleg… Că el a crescut la Steaua, eu nu am crescut la Steaua. Steaua l-a făcut fotbalist. Este adevărat că pe unii Steaua i-a făcut și oameni.

Eu nu am crezut că el poate să spună așa ceva, să cânte așa ceva despre familiile suporterilor Stelei, chiar dacă sunt împărțiți. În suflet, toți sunt suporterii Stelei”, a spus Balint la Digisport.

“Bursucul” contraatacă: “Când joc pe terenul Stelei, tot stadionul mă huiduie”

Dan Petrescu s-a plâns că de fiecare dată când joacă împotriva FCSB-ului tot stadionul îl huiduie, la fel ca şi în deplasarea de la Craiova:

„A fost o scandare a jucătorilor, eu doar eram acolo. Eu nu am zis nimic, am fost la Steaua, am copilărit acolo. Fanii zic despre mine nu ştiu ce, dar eu am jucat finale, am câştigat cupe. Însă când joc pe terenul Stelei (n.r. – FCSB), tot stadionul mă huiduie. Asta nu a zis nimeni niciodată.

“Cei de la televiziune vorbesc pentru că nu au ce face. Vorbesc acolo, bravo lor!”

Eu îmi fac meseria unde mă duc, dar cum sunt înjurat pe Arena Naţională nu sunt înjurat nici la Dinamo. La fel când joc şi cu Craiova, nu e înjurată CFR Cluj, e înjurat Dan Petrescu.

Cei de la televiziune vorbesc pentru că nu au ce face. Vorbesc acolo, bravo lor! Eu sunt aici de dimineaţă şi muncesc, îmi fac meseria”, a spus Dan Petrescu.

Lotul celor de la CFR Cluj nu va avea parte de prea multă vacanţă. Dan Petrescu sună adunarea pentru noul sezon pe data de 5 iunie, iar câteva săptămâni mai târziu va începe campania din cupele europene.