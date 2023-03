Dan Petrescu, un car de nervi după CFR Cluj – U Cluj 4-0: „Unde e respectul pentru o legendă? Zero! Sunt înjurat non-stop!”

Mie îmi place să se joace pe teren, dar măcar să dea avertizare. Ce am făcut eu pentru România ei nu au făcut, restul e istorie, e vrăjeală”, a fost discursul virulent al lui Dan Petrescu la conferința de presă de după meciul CFR Cluj – U Cluj 4-0.

Unde e respectul pentru o legendă? Unde? Zero! În România e zero! Asta este realitatea, dacă vă place sau nu, vin la mine acasă și mă înjură tot stadionul, doar nu ai mei, vorbesc de ăia de unde erau, nu galeria lui CFR.

Așa trebuie întrerupt meciul și la mine, când mă înjură. Și la Cristina Neagu s-a plâns, eu sunt înjurat de 6 ani aici non-stop peste tot, dacă m-aș fi plâns ce aș fi fost? Mie tot stadionul, nu doar 30 de spectatori, cât s-au luat de ea. Normal, să întrerupă și să oprească, eu sunt nimeni? Am scos românii în stradă ca jucător și ca antrenor am făcut rezultate. Și să mă înjure toți așa?

L-am întrebat pe al patrulea arbitru: «Băi, dar xenofobie, rasism, nu mai e nimic aici?» Mă înjură toți peste tot. Măcar patru, am arătat măcar patru, fanilor mei, să înțeleagă și ei, măcar atât, am refulat și eu puțin la cât de înjurat sunt la mine acasă. Aici, să fiu înjurat așa, vi se pare normal?

Antrenorul campioanei României consideră că echipa sa a făcut un meci foarte bun, dar atrage atenția asupra meciurilor din play-off, amintindu-le jucătorilor săi că dacă nu vor câștiga campionatul, victoria în fața Universității Cluj nu va mai conta.

Dan Petrescu, bucuros după CFR – U Cluj

Dan Petrescu a fost bucuros după victoria categorică obținută de , lăudându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat și pentru că au respectat toate indicațiile primite înaintea partidei:

ADVERTISEMENT

„A fost un an greu, cu 51 de meciuri. Nu cred că de când sunt la CFR, am jucat atâtea meciuri. E prima dată când am avut o săptămână la dispoziție să pregătim un meci și s-a văzut acest lucru.

Scorul putea fi chiar mai mare. Felicit jucătorii pentru felul în care au evoluat, dar să nu uite că victoria asta e în van, dacă nu vom face meciuri la fel de bun în play-off”.

ADVERTISEMENT

„Suntem echipa cu cele mai multe goluri, chiar dacă mi se spune că sunt defensiv”

„În Liga 2 nu se taie punctele, de ce la Liga 1 nu se procedează așa? Eu cred că în viitor așa ar trebui să fie. Nu uitați că U Cluj trebuia să bată cu 5-0 pe Farul, nu doar cu 2-0, iar Farul e echipa de pe primul loc.

Sunt un antrenor defensiv, așa se spune despre mine, iar CFR e echipa cu cele mai multe goluri din campion, așa defensiv cum se spune”, a .

ADVERTISEMENT

„Sper să jucăm duminică, pentru că așa mi se pare normal, să avem un ciclu de antrenament complet la intrarea în play-off”, a mai spus antrenorul campioanei României.

„Suntem foarte bucuroși că am câștigat acest derby. Suporterilor noștri le pasă foarte mult de acest meci. Sunt foarte impresionat de atitudinea colegilor, dacă vom juca la fel, va fi greu de tot pentru toți adversarii. Suntem la egalitate de puncte cu Farul. În play-off am fost mereu altă echipă, mai concentrată, mai pragmatică.

ADVERTISEMENT

E bine că avem experiența titlurilor câștigate, e un avantaj mare în fața celorlalte echipe. Vom vedea ce se va întâmpla, sper să fie bine. Important e să-mi ajut echipa, să stau bine defensiv. Îl cunoașteți pe Mister, e exigent, îl interesează mai mult partea defensivă, mi-a spus că golul e un bonus”, a spus și Cristi Manea.