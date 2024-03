Dan Petrescu, eliminat din Liga Campionilor Asiei. „Bursucul”, frustrat maxim: „Regret multe”

după ce Jeonbuk a pierdut cu 0-1 împotriva unei alte echipe din Coreea de Sud, Ulsan.

Dan Petrescu ratează o șansă importantă cu Jeonbuk

Dan Petrescu a trăit la intensitate maximă derby-ul cu rivalii sud-coreeni care sunt deținuți de asemenea de gigantul Hyundai. Antrenorul român în vârstă de 56 de ani a văzut cartonașul galben în minutul 56 după ce a protestat la adresa arbitrului.

ADVERTISEMENT

Unicul gol al partidei a fost marcat în prelungirile primei reprize, când Young-woo Seol a trimis mingea în plasă. În manșa tur scorul a fost 1-1, iar echipa lui Dan Petrescu a ratat un penalty prin brazilianul Orobo Tiago.

Ulsan va juca în semifinalele Ligii Campionilor Asiei împotriva câștigătoarei dintre Shandong Taishan (China) și Yokohama Marinos (Japonia). Japonezii sunt favoriți după ce s-au impus în tur cu scorul de 2-1. Coreeni au mai cucerit trofeul în 2020 și 2012.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, frustrat după eliminarea din Liga Campionilor Asiei: „Regret o mulțime de lucruri”

Dan Petrescu a rămas cu un gust amar după înfrângerea : „E păcat că n-am putut atinge semifinalele. Privind în urmă la cele două meciuri, regret o mulțime de lucruri. Ne-am creat ocazii, dar nu le-am concretizat. Și am luat gol exact înainte de sfârșitul primei reprize.

În ambele manșe, portarul lui Ulsan a jucat un rol important. E dezamăgitor că am ratat acel penalty și n-am putut termina primul meci. Îmi pare rău pentru fani.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, ne era greu să creăm ocazii de gol. Anul acesta, problema e că nu finalizăm ocaziile”, a mai spus antrenorul la conferința de presă.

Prima înfrângere în 2024

Și după meciul tur românul vorbea despre superioritatea echipei sale: „Păcat că nu am câștigat, îmi pare rău pentru fani. Meritam să câștigăm, totuși, și asta face parte din joc. Cred că penaltyul irosit ne-a demoralizat. Ulterior, am primit un gol după o mare eroare și e regretabil. Am luat gol la singura greșeală. La 1-1, ne-am creat o ocazie bună, fără succes. Vom juca mai bine în al doilea meci cu Ulsan”.

ADVERTISEMENT

Pentru Petrescu a fost prima înfrângere din 2024. Echipa românului venea după un rezultat de egalitate în campionat împotriva lui Suwon, scor 1-1. Jeonbuk a mai reușit o victorie în Liga Campionilor cu Pohang, scor 2-0 și încă patru remize, toate cu scor identic: 1-1.