Dan Petrescu, luat la mișto după ieșirile necontrolate: „De la geacă i se trage!” / „Poate îi pocnește o venă!”

Oficialul FCSB-ului a spus că geaca a fost vinovată pentru nervii lui Dan Petrescu, spunând că antrenorul campioanei României avea o geacă de iarnă pe el, motiv pentru care s-a enervat atât de tare.

Dan Petrescu, ironizat de Mihai Stoica după ieșirile necontrolate

la mișto de Mihai Stoica după ieșirile necontrolate, spunând că geaca pe care antrenorul campioanei României a purtat-o la meciul cu Farul: „Farul a meritat cu prisosință titlul.

Campioana morală e Sepsi, care nu numai că a jucat corect, dar a jucat cu determinare fiecare meci. E o palmă pe care le-a dat-o altor echipe care în alți ani jucau doar așa să bifeze partide.

Nu înțeleg ce e cu geaca aia? E o geacă de iarnă, avem și noi modelul ăla. De ce? Eu cred că de la geacă pornesc toate. Dacă temperatura corpului crește”.

„În momentul în care factorii externi se îmbină cu cei interni iese ceva rău. Cred că ar trebui să renunțe la geacă și lucrurile pot fi mult mai calme. Am glumit cu geaca, trebuie să lăsăm lucrurile să treacă.

În unele momente tensionate ai de ales din 2 lucruri: Unii fac ca mine, care pleacă și pe calea asta îmi prezint scuzele pentru că nu am venit deloc săptămâna trecută, dar chiar nu am putut, am simțit că e Middlesbrough 2 și sunt unii care se exteriorizează”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Vreau să văd o schimbare de comportament la el!”

Viorel Moldovan a vorbit și el despre ieșirea necontrolată a lui meciului cu Farul, declarând că, deși îl respectă pe antrenorul campioanei României, acesta vrea o schimbare de comportament din partea tehnicianului.

„Petrescu trebuie să aibă grijă, nu trebuie să se mai enerveze așa. Mă mir că nu îi pocnește o venă, se enervează prea rău și e periculos pentru sănătatea lui.

Are tot respectul meu, a fost un jucător mare și e un antrenor foarte bun, dar vreau să văd o schimbare de comportament la el, nu mi-a plăcut deloc ce am văzut”, a fost reacția lui Viorel Moldovan.