Dan Petrescu, nemilos cu fanii FCSB, după victoria lui CFR pe Național Arena: „O peluză s-a construit cu banii luaţi pe mine”

CFR Cluj a trecut peste problemele de efectiv și . Un succes cu care o egalează la puncte pe Farul, formație care este lider în SuperLiga. Rezultatul l-a mulțumit pe Dan Petrescu, însă tehnicianul campioanei spune că el va conta cu adevărat doar dacă echipa sa se va impune și-n ultima partidă dinaintea vacanței.

Dan Petrescu, exuberant după victoria în fața rivalei FCSB: ”O victorie fantastică!”

Succesul în fața lui FCSB i-a adus zâmbetul pe buze lui Dan Petrescu. Tehnicianul campioanei a catalogat rezultatul drept unul fantastic în condițiile în care s-a confruntat cu probleme de lot, în special în defensivă.

”O victorie meritată, în opinia mea. Importantă. Primele 70 de minute nu țin minte vreo ocazie a celor de la FCSB, deși jucau acasă. După ce am marcat, este clar, au riscat, și au avut și ei ocazii pe final.

Băieții au făcut un joc fantastic. Au fost foarte multe probleme în pregătirea meciului. Marți, la antrenament aveam doar doi fundași. Și chiar nu știam ce trebuie să fac.

Am avut noroc cu staff-ul medical, i-au refăcut în timp pe ceilalți și este o victorie fantastică acum înainte de pauza competițională. Dar trebuie să o legăm cu o victorie și marți”, a spus Petrescu, la .

Repriza secundă, decisivă? ”Să facă ei o analiză”

Întrebat dacă determinantă a fost repriza secundă, Dan Petrescu nu a ratat ocazia să-i ”înțepe” pe cei care analizează confruntările din SuperLiga.

”Prima repriza a fost așa…Ne studiam. Nu țin minte vreo ocazie nici de o parte, nici de cealaltă. Repriza a doua am început noi mai bine, am avut ocazii. Am marcat. După care a avut și FCSB pe final.

Dar, dacă eram mai atenți pe contraatac, puteam să facem 2-0. Cel mai important este rezultatul. După ce, la meciul cu FC Botoșani, am fost egalați în ultimul minut, mi-a fost frică să nu pățim și astăzi la fel. Mi-aș fi dorit să marcăm și golul doi.

Eu cred că ar fi bine ca cei care comentează, mă rog, și specialiști, să facă ei o analiză. Eu orice spun oricum este interpretat invers. Eu zic că echipa a câștigat, restul nu mai contează”, a spus Petrescu.

După care, a nuanțat. ”Este meseria lor. Îi lăsăm pe ei. Noi trebuie să acceptăm acest lucru. Aceasta este realitatea peste tot, nu numai în România.

Acceptăm și ne uităm ce zic. Eu analizez cu echipa, ei analizează la televizor. E dreptul lor, pentru că de aceea sunt angajați.

Repriza a doua a fost foarte bună. Am văzut că am avut și 17 șuturi la 7. Deci clar că am dat și la poartă. Și mă bucur foarte mult.

Mi-a fost teamă de meciul acesta, pentru că după meciul de la Botoșani moralul era foarte scăzut. Și v-am spus, nu este ușor, cu două zile înainte de meci să vezi doi fundași pe teren când vrei să faci antrenament tactic”, a fost concluzia tehnicianului.

Impresionat de Kollinger

Burcă și Petrila nu vor putea evolua în următorul meci, de marți, cu FC Hermannstadt, fiind suspendați. Dan Petrescu spune că va vedea la meci cât vor conta aceste absențe. Dar este fericit că-l va avea pe Kollinger. Care, a recunoscut, l-a impresionat.

”Kollinger, care a fost suspendat astăzi, a ținut să vină la meci astăzi. N-am mai văzut de multă vreme așa ceva. Să vii cu echipa…

Nici nu este român, nici nu s-a născut în Cluj. Așa spirit fantastic nu credeam să existe. Uite, a venit cu echipa, și a ajutat-o moral”, a spus Petrescu.

Mesaj pentru fanii FCSB

Desigur, Petrescu a fost întrebat și despre modul în care a fost primit de fanii FCSB în startul meciului. Atunci când .

”N-aţi auzit cum m-au primit? Foarte bine. O peluză s-a construit cu banii luaţi pe mine. Unii au venit la meci în spatele băncii doar ca să mă înjure pe mine. Asta e democrația, asta e România. Mergem înainte”, a comentat Petrescu.