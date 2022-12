FCSB – CFR Cluj 0-0, restanță din etapa 9 din SuperLiga. Derby-ul dintre vicecampioană și campioană se joacă acum. Video

Meciul FCSB – CFR Cluj are loc joi, 15 decembrie, cu începere de la ora 20:00 și reprezintă o restanță din etapa 9 din SuperLiga. FCSB se află pe locul 4, cu 35 de puncte, la șase lungimi de ardeleni, care se află pe poziția secundă, cu 41 de puncte. Un succes al bucureștenilor ar reduce ecartul la doar trei puncte și la șase de liderul Farul.

Unde se joacă meciul FCSB – CFR Cluj

Confruntarea FCSB – CFR Cluj se desfășoară joi, 15 decembrie, de la ora 20:00, pe Arena Națională din București și este o restanță din etapa 9 din SuperLiga. CFR Cluj nu a putut profita runda trecută, cea cu numărul 20, de pasul complet fals al liderului Farul la Sibiu, la primul meci pe teren propriu pe noul stadion al lui Hermannstadt, pentru că a condus cu 1-0 la Botoșani până în minutul 90, când a fost egalată de golul lui Dragu.

ADVERTISEMENT

FCSB a mai bifat o victorie, în mocirla de la Ploiești, 2-0 cu Chindia și are un tonus bun înaintea acestui meci extrem de dificil, pentru că echipa lui Dan Petrescu este un adversar de calibru, extrem de experimentat, care știe să joace la perfecție astfel de meciuri. Tocmai pentru că este un meci foarte greu managerul general al FCSB, Mihai Stoica, își exprima speranța că voe veni mulți suporteri pentru a susține echipa.

Cine transmite la TV partida FCSB – CFR Cluj

Partida FCSB – CFR Cluj se joacă joi, 15 decembrie, de la ora 20:00, pe Arena Națională din capitală, fiind un meci restant din etapa a 9-a din SuperLiga și va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La București joi, 15 decembrie, cerul va fi acoperit cam pe întreaga durată a zilei, poate cu excepția orelor 13-15, când ar putea ieși puțin soarele, dar nu va ploua. La orele amiezii vor fi 8 grade dar apoi temperatura va scădea drastic, ajungând la ora 20:00 între unul și două grade, deci foarte rece. Revenit de la Mondial, unde a fost de opt ori rezervă, Istvan Kovacs se va afla la centru la acest meci.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FCSB – CFR Cluj

Este un moment delicat pentru FCSB acest meci restant cu CFR Cluj, deși echipa pregătită de cuplul – Mihai Pintilii. Aceasta ca urmare a faptului că doi dintre cei mai buni oameni, mijlocașul coordonator Darius Olaru și nu vor mai putea evolua în acest an, urmare a teribilului accident produs chiar în debutul partidei cu Chindia.

ADVERTISEMENT

Cei doi nu s-au observat reciproc la un balon aerian și s-au lovit năpraznic cap în cap, fiind transportați de urgență la spital, unde li s-a cusut plăgile produse pe suprafețe destul de mari. Putea fi mult mai rău, practic s-a trecut pe lângă o tragedie, dar starea lor nu este încă bună pe delin, Olaru resimte cel mai mult urmările contactului dar și Compagno a declarat că s-a simțit destul de rău după ciocnire. În locul lui Compagno se va alege dintre Omrani și Miculescu iar pentru Olaru între Oaidă și Nikolov. Dan Petrescu îl are suspendat pe fundașul central croat Kollinger.

Cote la pariuri la jocul FCSB – CFR Cluj

Cotele au luat o turnură neașteptat în decursul a câtorva ore pe parcursul zilei de joi, 15 decembrie. La prima oră aveam o partidă extrem de echilibrată, cu CFR Cluj cotă 2,55 ușor fabvorită în fața FCSB, 2,70 pentru ca în jurul prânzului casele de pariuri să răstoarne cotațiile: FCSB 2,50 la victorie, CFR Cluj 3,20. Șansă dublă 1X cotă 1,40, șansă dublă X2 cotă 1,65. Gol marcat FCSB cotă 1,35, gol marcat CFR Cluj cotă 1,50.

ADVERTISEMENT

Din 2011 până acum au fost 14 meciuri directe în campionat la București. De cinci ori s-a impus FCSB, de șase ori am consemnat un rezultat de egalitate și în trei rânduri au avut câștig de cauză clujenii, ultima dată în 2020 cu 2-0, goluri Susic și Itu. Sezonul trecut a fost 3-1 pentru FCSB iar cu an înainte am consemnat cel mai spectaculos meci direct, 3-3, cu gol egalizator Burcă pentru CFR la ultima fază.