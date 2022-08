Dan Petrescu, previziuni sumbre pentru returul cu Maribor: „Am pierdut încă un fotbalist important. Avem prea multe meciuri”

CFR Cluj a înregistrat a treia remiză albă în deplasare în acest sezon de cupe europene, după cele cu Pyunik Erevan și Șahtior Soligorsk. Campioana României n-a reușit s-o învingă pe Maribor, iar .

Dan Petrescu, precaut înaintea returului CFR Cluj – Maribor

Duelul dintre CFR Cluj și Maribor e programat joi, 25 august, de la ora 20:00. Între cele două meciuri cu campioana Sloveniei, ardelenii mai au de jucat în SuperLiga, cu nou-promovata Hermannstadt.

După , Dan Petrescu s-a plâns de cantitatea de meciuri pe care CFR Cluj le-a jucat în acest început de sezon, dar și de faptul că a rămas fără atacantul Gabriel Debeljuh, accidentat grav în returul cu Șahtior Soligorsk.

„Am avut 4 remize în Europa în deplasare până acum și cred că în final a fost un rezultat corect. Cred că Maribor s-a apărat bine azi, a fost agresivă, iar noi ne-am pierdut principalul atacant, accidentat acum o săptămână. Atunci când pierzi principalul vârf de atac nu e ușor să marchezi.

Vom vedea (n.r. dacă meciul retur va fi diferit). Problema este că avem prea multe meciuri. Echipa mea a jucat, cred, 13 meciuri în 40 de zile, incredibil.

În acest moment, avem cele mai multe meciuri de până acum din Europa, din lume. E foarte dificil pentru noi. Acum călătorim direct pentru un meci în deplasare în România, apoi ne întoarcem la Cluj pentru meciul cu Maribor.

În primul rând, trebuie să văd dacă am jucătorii valizi pentru că acum am pierdut încă un fotbalist important. Am vândut un jucător important, un altul s-a accidentat, iar fotbaliștii importanți sunt greu de înlocuit.

Boateng a fost cel mai bun jucător al nostru sezonul trecut, iar acum s-a accidentat. Asta este o problemă mare pentru noi.

Pe cei de la Maribor nu i-am urmărit live până acum, așa că nu știu dacă a arătat diferit echipa cu noul antrenor. E normal ca atunci când schimbi antrenorul, în primele meciuri, echipa să lupte diferit”, a declarat Dan Petrescu, după Maribor – CFR Cluj 0-0.