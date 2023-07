Dan Petrescu, prima victorie în campionat cu Jeonbuk! Echipa "Bursucului" a urcat pe locul patru.

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj la finalul sezonului trecut şi a acceptat oferta celor de la Jeonbuk, în Coreea de Sud. , a urmat o victorie în Cupă.

Dan Petrescu, prima victorie în campionat cu Jeonbuk!

“Bursucul” a reuşit în acest weekend şi prima victorie în campionat, alături de echipa sa. Jeonbuk a trecut cu 2-0 de Jeju şi urcă pe locul patru din campionat, cu 30 de puncte, la 17 puncte de Ulsan Hyundai.

Pentru echipa lui a marcat Lim Chai-Min în minutul 10, în proprie poartă. Victoria a fost securizată după golul marcat de Moon Seon-Min în minutul 84. În timpul jocului Petrescu şi Bordeianu au oferit o imagine neobişnuită, analizând fazele pe o tabletă.

“Bursucul”, discurs laudativ de la prima conferinţă: “O onoare pentru mine să fiu la cel mai mare club din Coreea”

Dan Petrescu a avut un discurs laudativ la adresa sud-coreenilor în momentul în care a fost prezentat oficial la Jeonbuk, susţinând că este cel mai mare club pe care l-a antrenat în cariera sa:

“Este prima mea conferinţă de presă în Coreea şi sper că vom avea o relaţie bună eu şi toată presa. Când am fost sunat să fiu întrebat de venirea în Coreea, am spus că voi veni doar pentru un club, Jeonbuk.

Am răspuns imediat că bineînţeles că voi veni, că va fi o onoare pentru mine să fiu la cel mai mare club din Coreea. Sunt fericit că sunt aici şi sper să aduc victorii echipei şi să fim mereu în vârf.

“Acesta este cel mai mare club din cariera mea”

Când antrenam în China, am jucat în Liga Campionilor împotriva lui Jeonbuk, am văzut când am venit aici să jucăm facilităţile, fanii… Am fost impresionat de ce am văzut şi visam ca într-o zi să fiu aici, să antrenez un astfel de club.

Am experienţă mare ca antrenor, dar cred că acesta este cel mai mare club din cariera mea. Este o responsabilitate mare pentru mine, ştiu asta, dar sunt totodată foarte fericit. Cred că am ales clubul potrivit în momentul potrivit pentru mine”, a spus Petrescu.

“Bursucul” a mers în Coreea de Sud alături de colaboratorii Valeriu Bordeaianu și Bogdan Aldea. Staff-ul comunică în limba engleză cu jucătorii, fiind ajutaţi şi de un translator sud-coreean.