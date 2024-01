Dan Șucu, despre transferul lui Horațiu Moldovan și posibilul înlocuitor în poarta Rapidului: ”Eu vă spun cum mi se pare mie”

Horațiu Moldovan este la un pas de a prinde un transfer la Betis, care este decisă să-i achite clauza de reziliere portarului de la Rapid. În La Liga, titularul echipei naționale va avea un salariu de 4 ori mai mare decât în România, care va crește constant în fiecare an de contract.

Dan Șucu, despre situația lui Horațiu Moldovan

În contextul în care impresarul desemnat de Horațiu Moldovan să discute cu Betis a declarat că ”e o chestiune de timp” până acesta va ajunge la clubul spaniol, a dat detalii despre situația titularului echipei naționale.

”Are o clauză de 800.000 de euro. Are un termen până luni ca să ajungă la o concluzie. Discuția pe care am avut-o este că găsim o soluție prin care suspendăm clauza. Plătim ceva. În mod normal, ar fi trebuit să fim notificați că există această negociere. Cred că ar fi trebuit să ne notifice. Nu am convingerea. Nu există nicio notificare din partea vreunui club. Nu știu dacă e chiar atât de simplu. Când ai o clauză, nu te poți împotrivi, în orice condiții am discuta. Horațiu este în primii trei cei mai iubiți rapidiști.

Dacă ar fi să se despartă de club, ar fi frumos, o normalitate să o facă în fața a 12.000 de oameni. Eu vă spun cum mi se pare mie. Noi nu avem nimic în ceea ce îl privește. Sigur că este greu de negociat cu cineva. E un portar valoros care vrea să fie titular în poartă. Dacă eu negociez cu cineva și el nu pleacă, vine o rezervă. Există un dialog. El a spus că este în negocieri avansate”, a decalart Dan Șucu la .

Cine îl înlocuiește pe Horațiu Moldovan la Rapid

Acționarul majoritar al clubului din Giulești este încrezător că Rapid o să găsească un portar în cel mai scurt timp de la o eventuală plecare a lui Horațiu Moldovan în străinătate.

”Și clubul Rapid este în negocieri cu alți portari. Avem niște discuții condiționate. În maxim o săptămână, nu ar trebui să avem o problemă să avem un titular de valoare în poarta Rapidului. Avem negocieri și în campionat, dar și în afară”, a mai adăugat Dan Șucu.

Horațiu Moldovan: ”Mă gândesc la Euro, dar și la mine”

Titular incontestabil în poarta naționalei, cu un aport considerabil la obținerea calificării la Euro 2024, înainte de turneul final pentru a profita de momentul favorabil din carieră.

”Mă gândesc şi la Euro, dar nu mă ţine pe loc turneul final. Mă bucur că am ajuns acolo, că am făcut performanţă cu echipa naţională. Repet, dacă vine o ofertă foarte, foarte bună, mă gândesc la European, dar mă gândesc şi la mine în acelaşi timp. Eu în principal vreau un campionat din Europa, pentru a face pasul corect în cariera mea”, a punctat Moldovan cu ocazia reunirii Rapidului, înainte de plecarea spre stagiul de pregătire din Antalya.

Horaţiu Moldovan este la Rapid de la începutul anului 2021. În campania de calificare pentru Euro 2024, Moldovan a avut evoluţii foarte bune în poarta României şi este în acest moment titularul lui Edi Iordănescu pe acest post.