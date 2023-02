Dan Șucu dezvăluie câți bani „papă” Rapidul: „Până să ajungă clubul la maturitate, vom cheltui 25 de milioane de euro!”

Dan Șucu, unul dintre acționarii Rapidului, este de părere că finalitatea proiectului său va fi atinsă în momentul în care clubul va putea fi listat la bursă, atunci când va putea vorbi despre un profit care îi va reveni. Totodată, el a anunțat că are de gând să acopere din cheltuielile clubului timp de cinci ani, după care clubul ar trebui să fie capabil să se susțină financiar datorită investițiilor făcute anterior.

Dan Șucu dezvăluie câți bani se duc pe proiectul său de la Rapid

câți bani cheltuie la Rapid, anunțând că se așteaptă să dea o sumă impresionantă de bani, și anume de 25.000.000 de euro până când clubul ajunge la maturitate: „Cred că pot aduce o contribuție mult mai mare la Rapid. Din punctul meu de vedere, cineva cu experiență nu vrea să meargă pe căile bătătorite de alții, vrea să deschidă căi noi.

ADVERTISEMENT

Rapid e o cale nouă pentru alții. Rapid a arătat că poți fi transparent, poți fi profesionist, ireproșabil din punct de vedere al atitudinii și poți să ai și succes. Sunt mulți oameni de afaceri din România, care au afaceri importante, care nu au avut niciodată probleme cu legea. Cum spun rapdiștii ’Singuri împotriva tuturor!’.

Cei de la One au venit invitați de noi pe Giulești, le-a plăcut foarte mult și după câteva săptămâni au spus că vor să investească la Dinamo. După, au văzut ce probleme sunt la Dinamo și nu au mai continuat, dar e un exemplu că se poate crea interes.

ADVERTISEMENT

Nu trebuie să te concentrezi pe ce nu ai, te concentrezi pe ce ai. Una e fiscalitatea, o fiscalitate care chiar dacă e mare în valoare absolută, procentuală e bună. Un salariu mare de 8-9.000 de euro e impozitat undeva la 1.500-2.000 de euro, ceea ce e acceptabil.

Rapid plătește într-un an peste 500.000 de euro impozit pe salariu, dar putem spune că totul este făcut în regulă, ca la carte. E foarte important pentru o persoană care a făcut tot timpul așa să facă altfel, să intre în ilegalitate ca să prevaleze.

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc e mult mai curat datorită acestui tip de impozitare. Conformarea fiscală din fotbal e foarte bună, e aproape la fel de bună ca la societățile mari de care vorbim”, a mai spus Dan Șucu, la TV .

„Am întâlnit o neîncredere pe care nu am mai avut-o de 20 de ani!”

„Nu pot să consider o virtute faptul că îți faci treaba corect. Sigur că mulți au avut, în clipa în care le-ai promis lucrul acesta, au dat din cap, iar când au văzut că lună de lună sunt respectate, nu au mai simțit acea neîncredere.

ADVERTISEMENT

E drept că am întâlnit acea doză de neîncredere, pe care nu am mai avut-o de 20 de ani. Eu când spun ceva aia fac. Am spus că facem o bază sportivă și că avem multe propuneri, iar unii au privit neîncrezători. Atunci m-am simțit ușor jignit, dar după am înțeles de ce am fost privit așa. E important cu ce fel de oameni te înconjori.

ADVERTISEMENT

Aveam o imagine destul de neclară, făcusem cu Victor un mic provizion pe la 600-700.000 de euro maximum, dar am plătit 1.500.000 de euro, speranța mea e că nu trecem de 2.000.000 de euro. Din punctul nostru de vedere, considerăm că putem să rămânem unde suntem, dar putem să mai și creștem puțin”, a .

„Prima sumă a fost 600.000 de euro. Din punctul meu de vedere nu erau banii, era precedentul. Un proces de arbitraj se conduce într-un anumit fel. E evaziune fiscală să plătești datoriile altele decât acelei societăți. Din punctul nostru de vedere, FRF ne supune să ne supunem unor reguli din Elveția, adică alte legi decât cele din România, ca și cum nu am fi aici în țară. Când ajungem la fiecare dintre ele, le rezolvăm pe toate.

Bugetul ăsta e o chestie neclară dacă nu-l clarifici în totalitate. Eu când am vorbit, am vorbit despre ce vrem să cheltuim. Noi avem lucruri foarte clare. Nico, Victor, asta avem de cheltuit anul acesta, la anul și peste doi ani.

Ok, cheltuim suma asta, dar și clubul trebuie să facă suma asta. E drept că ce nu se poate realiza acoperă patronul. Eu am în plan să acopăr pentru cinci ani. Eu când am vorbit de 7-8 milioane de euro sunt cheltuielile curente, nu am vorbit despre investiții și despre cumpărături”, a continuat Dan Șucu.

„Sezonul trecut a fost catastrofal din punct de vedere financiar!”

„Să o spunem în felul următor, eu nu răspund unei acuze făcute de domnul Iancu, răspund unei întrebări. Sezonul trecut, a fost un sezon care din punct de vedere sportiv a fost acceptabil, dar din punct de vedere financiar a fost un an catastrofal.

Publicitatea a fost vândută ieftin, stadionul nu a avut spectatori din cauza pandemiei sau a suspendărilor, veniturile unei echipe nou-promovate sunt destul de mici. Vorbim de deficituri de activitate curentă. Anul acesta, lucrurile arată mult mai bine din punct de vedere financiar, dar și cheltuielile au crescut.

O să vedeți și la anul, eu mă aștept la un deficit de 3 milioane de euro, care trebuie să fie acoperite de proprietari, e normal. Până să ajungă clubul la maturitate, mă aștept să cheltuim 25 de milioane de euro. Oferta oricui, care are o astfel de activitate care s-a desfășurat de-a lungul mai multor ani, nu are ce căută în preajma Rapidului”, a spus acționarul Rapidului.

„Orice activitate economică se bazează pe încredere, eu încerc mereu să le explic fanilor Rapidului să aibă încredere că noi dorim să fim clubul cel mai puternic din România și că putem să facem lucrul ăsta și că o vom face. Nu vin aici ca să iau bani de la Rapid, dacă va fi un moment în care să avem profit, putem să vorbim despre un moment în care vom lista clubul la bursă. Acolo e finalitatea, dar e drum lung până acolo.

Nu știu ce să zic, aș putea să investighez, dar nu știu dacă e relevant dacă galeria are o prietenie cu Marian Iancu. Eu cred că și unii și alții suntem mulțumiți de performanța economică, mie mi se pare în clipa de față că e o relație win-win.

Mie mi se pare că galeria noastră susține mai mult decât activ echipa. E un beneficiu serios pentru echipă, iar eu îi pot susține cu tot ce ține de noi, adică cu deplasări. N-am perceput ceva supărător până acum, dar nici nu sunt implicat zi de zi. Pentru mine, chestiunea de galerie e o chestiune de pasiune, nu e o profesie”, a mai spus Dan Șucu.