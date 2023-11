Dan Șucu, măsuri urgente după eșecul cu U: „Negocieri cu 6-7 jucători! Rezolvăm în iarnă”

Desigur, nu doar această înfrângere cu Universitatea Cluj a declanșat negocierile cu fotbaliștii care vor veni în iarnă. Asta, pentru că staff-ul celor de la Rapid lucrează la aceste transferuri de mai multe luni, tocmai pentru ca echipa din Giulești să nu mai aibă emoții prea multe în play-off.

Negocieri cu 6-7 jucători! Rezolvăm în iarnă

Așadar, duș rece pentru Rapid, care nu ar trebui să se mai repete. ”Acest rezultat ne-a întărit și mai tare convingerea, mie și colegilor mei, că trebuie să întârim lotul. Am auzit foarte multe voci în ultimul timp, că avem lot, că nu ar mai trebui aduși jucători, dar eu împreună cu Victor și cu Daniel în ultimele săptămâni doar asta am discutat, aș putea spune în ultimele luni.

S-a văzut din păcate că avem un lot bun, dar mai e nevoie de câțiva jucători pentru a ne îndeplini obiectivul, pentru a ne bate la primele trei locuri, dacă se poate să câștigăm titlul și să aducem în vitrină Cupa României, care e un obiectiv major”, a explicat patronul Dan Șucu, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

, așadar, cu aproximativ 6-7 jucători, însă dintre aceștia probabil vor veni 2 sau 3. Cert e că momentan nu pot fi oferite nume, însă patronul celor de la Rapid a declarat că acești fotbaliști, cu siguranță, vor fi internaționali cu renume și experiență.

”În momentul de față suntem în negocieri cu 6-7 jucători, nu este vorba despre niciun român. Sunt fotbaliști de nivel internațional, fotbaliști care au jucat sau joacă la echipele lor naționale, vrem să întărim lotul mai ales în atac și în linia de mijloc. E clar că trebuie jucători pe toate compartimentele, trebuie să fim puternici din apărare și până acolo când ne creăm ocazii pentru a marca cât mai multe goluri, pentru a nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat în partida cu Universitatea Cluj.

Negocierile sunt puternice în momentul de față, vrem să aducem jucători, vă promit că vor veni fotbaliști numai de valoare, care să ne ajute să ne batem pentru câștigarea titlului. Nu mă întrebați nume, nu eu mă ocup de partea tehnică, dar știu că sunt jucători valoroși cu care se discută și promit că vor fi surprize plăcute. Referitor la jucători, la fotbaliști, se simt absențele, o absență importantă care a contat a fost cea a lui Oaidă, jucător care dădea mare echilibru la centru terenului”, a completat patronul Rapidului, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Rapidul ar fi învins Universitatea Cluj dacă n-ar fi avut absenți

În încheiere, patronul celor de la Rapid a mărturisit că e convins că alta ar fi fost soarta meciului cu Universitatea Cluj dacă ar fi jucat accidentații Emmers, Oaidă, Rrahmani sau Petrila. ”Repet, nu vreau să intru în discuții tehnico-tactice, pentru că se pricep mai bine domnul Bergodi și staff-ul său. Este evident că fără Emmers, Oaidă, Rrahmani, Petrila, care era cea mai bună aripă, până să se accidenteze. E evident, asta se simte. Din păcate a venit această înfrângere cu U Cluj, care ne-a privat de locul doi, un loc doi care poate din punct de vedere al jocurilor ar fi fost meritat pentru Rapid. Asta este, am primit ce am meritat.

Așa este fotbalul, fotbalul este corect, așa cum este și viața. Nu trebuie să ne plângem, trebuie să strângem din dinți și să luptăm mai departe. În iarnă vom băga bani fără niciun fel de problemă, nu știu suma, că vor fi 2 milioane, că va fi 1, important e să aducem jucători de calitate care să întârească actuala formulă, care este foarte bună. Sper că până în iarnă domnul Bergodi să scoată maximum de la jucători, în mod sigur pot să promit fanilor că ne vom întări și vom aduce jucători cu care să atacăm toate obiectivele”, a concluzionat omul de afaceri.

