Dana Budeanu, imagine de infarct. Cum s-a afișat vedeta de ziua ei. Mintea internauților a luat-o razna

a împlinit sâmbătă, 22 iulie, vârsta de 44 de ani. Celebra creatoare de modă a profitat de momentul aniversar pentru a publica o serie de fotografii în care își etalează silueta impecabilă. Dana Budeanu a postat o serie de imagini de infarct, iar urmăritorii ei au înroșit butonul de like.

Dana Budeanu, apariție de senzație de ziua ei de naștere. Ce a transmis vedeta

La cei 44 de ani ai săi, Dana Budeanu le poate da clasă puștoaicelor de 20 de ani. Asta nu o spunem noi, ci o demonstrează imaginile pe care creatoarea de modă le-a făcut publice de ziua ei. Dana Budeanu s-a afișat într-o rochiță extrem de scurtă și decoltată, care îi punea în evidență silueta impecabilă. Vedeta și-a lăsat la vedere picioarele bronzate și decolteul sexy cu care a stârnit imaginația domnilor. Imaginile au strâns rapid peste 24 de mii de aprecieri în doar câteva ore.

Ce își dorește Dana Budeanu de ziua ei : “Nu am ce”

Pe lângă imaginile de senzație, Dana Budeanu a scris și un mesaj. „Mănânc și seara, iar noaptea o felie de tort. I have nothing to wish for” (n.r. Nu am ce să-mi mai doresc) , a scris vedeta în dreptul imaginilor, semn că faptul că are arderile rapide și încă își permite să mănânce orice la vârsta aceasta îi este suficient. În plus, nu o dată, de punctul în care se află în viață.

Ce le-a învățat creatoarea de modă pe fiicele ei

Este cunoscut faptul că Dana Budeanu are Fetele ei sunt gemene și recent au împlinit 19 ani. Creatoarea de modă este mândră de ele și susține că le-a crescut şi educat conform unor valori puternice, demne de admirat.

“Nu le-am certat vreodată, nu le-am umilit nicicând. Nu le-am țipat vorbe, nu le-am șoptit neînțelesuri. Le-am crescut într-o poveste a lumii care azi se chinuie să nu moară .Și le-am salvat de tot ce nu-i iubire.

Fetițele dumneavoastră râd continuu, sunt mereu fericite. Mi se spune asta de aproape 20 de ani. Ce trist că aceasta a ajuns o minune despre îngerii care-s doar bulgări de divinitate”, scria aceasta pe .

Fiicele Danei, cel mai frumos cadou de ziua ei de naștere

“Dacă oamenii minusculi nu râd mereu, înseamnă că voi cei uriași, i-ați abandonat. Le-ați abandonat inocența, puritatea, curajul, gingășia. Odată cu asta i-ați transformat în oameni mari, mascați cu tristețea de după care vă este frică.

Noi, părinții, nu avem probleme, noi avem putere! Noi nu avem dureri, noi avem curaj! Noi nu avem zile grele, avem copii. Asta înseamnă că suntem binecuvântați de Dumnezeu și că suntem fericiți să-i creștem și pe ei astfel! Rămân ca mereu doar în urmă pașilor lor, ca să nu uit să merg, căci fără ele nu mai știu oricum! Copiii sunt sufletul nostru în văzul tuturor! Sunt bine rău de tot înseamnă”, mai susținea Dana Budeanu pe pagina ei.