Dana Marijuana, reacție halucinantă după moartea iubitului: ”Am suportat energiile negative fără să îmi iau niciun ban. Nu mai vreau!”

Dana Marijuana, pe numele ei real Daniela Elena Coteanu, a trecut, în dimineața zilei de 4 martie 2022, prin clipe cumplite, după ce iubitul ei, Daniel Burlacu, a murit în urma unui accident stupid. El ar fi căzut de pe o scară la Hanul Artiștilor, locul în care locuia alături de Dana Marijuana, și s-a lovit la cap, murind pe loc.

Dana Marijuana, distrusă după moartea iubitului ei

Decesul lui Daniel Burlacu a făcut-o pe să își regândească complet viața. Bărbatul, care a căzut pe scări în timp ce o ajuta pe artistă la filmările pentru noul ei videoclip, a murit pe loc, iar Dana Marijuana a decis să se retragă, spune ea, din viața publică.

E adevărat, a explicat cântăreața pentru FANATIK, retragerea nu este una definitivă, ci, în anumite condiții, va continua să mai apără în spațiul public. Dar nu o va mai face decât în cazul în care va fi stimulată financiar.

”Am anunțat că m-am retras, că nu mai vreau să vorbesc pe degeaba. Am suportat energiile negative fără să îmi iau niciun ban! Nu mai vreau să preiau alte energii de la toată lumea și să le suport pe nimic”, a spus Dana Marijuana în momentul în care a fost contactată de FANATIK.

Discuția despre bani însă vine în contextul în care Dana Marijuana s-a tot plâns de felul în care îi merg afacerile, explicând în repetate rânduri că fabrica ei de bijuterii are pierderi. Lucru perfect adevărat, conform datelor oficiale consultate de FANATIK.

Dar, pe de altă parte, Dana Marijuana reușește să obțină bani frumoși din afacerile conexe celei de care se plânge, suficienți de altfel pentru a investi în Hanul Artiștilor, loc în care locuiește alături de cele două fiice ale sale și expune picturile pe care le face.

Câți bani câștigă Dana Marijuana? Vedeta are trei firme

Dana Marijuana susține că lucrurile nu stau prea bine din punct de vedere financiar pentru ea și că firma de bijuterii are pierderi. Conform raportărilor făcute la ANAF, societatea Tria Alfa Bijuterii, cea care are ca domeniu de activitate ”Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare”, a înregistrat în ultimul an fiscal o cifră de afaceri de 519.536 lei, în scădere cu 42% față de anul anterior, și pierderi de aproape 70.000 de lei (aproximativ 14.000 de euro).

Cu toate acestea, conform documentelor de la Registrul Comerțului, Dana Marijuana mai deține două firme: Tria Alfa Design și Tria Alfa Concept Store, ambele cu obiect de activitate ”Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”.

Cele două firme, deși au cifră de afaceri cumulată mai mică decât societatea care fabrică bijuteriile, au reușit să producă profituri considerabile. Tria Alfa Design a avut o cifră de afaceri de aproape 285.000 de lei, iar profitul anual declarat la ANAF a fost de peste 215.000 de lei (aproximativ 43.000 de euro).

Tria Alfa Design, cea de-a treia firmă a Danei Marijuana, a avut peste 260.000 de lei declarați ca și cifră de afaceri, iar profitul obținut a depășit 205.000 de lei (peste 41.000 de euro). Iar cifrele par să indice că Dana Marijuana a reușit, în ultimul an fiscal, să obțină un profit anual care depășește 84.000 de euro, adică în jur de 7.000 de euro lunar.

Daniel Burlacu, iubitul Danei Marijuana, va fi înmormântat miercuri

, s-a stins din viață vineri, pe 4 martie 2022 și va fi înmormântat, miercuri, pe 9 martie, la cimitirul Vârteju din Bragadiru. Bărbatul avea doar 49 de ani, avea trei copii dintr-o relație anterioară, și devenise cunoscut ca luptător de arte marțiale după ce, acum mai bine de 20 de ani, câștigase mai multe campionate de wushu.

Implicat de ceva vreme deja într-o relație cu Dana Marijuana, bărbatul o ajuta la modul cel mai serios în afacerile pe care cântăreața le derula, el fiind, de altfel, și susținătorul ideii ca artista hip-hop să deschidă Hanul Artiștilor, loc în care, printre altele, locuia, dar expunea și vindea picturile ei.

Relația celor doi, explicată de Dana Marijuana în cuvinte cât se poate de frumoase la adresa lui Daniel Burlacu, părea să o fi făcut pe cântăreață să își găsească liniștea, să se poată ocupa de ceea ce îi place să facă, în timp ce bărbatul, ”om din umbră” cum îl numea ea, avea grijă ca lucrurile să se desfășoare așa cum își dorea.