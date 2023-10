Dana Marijuana umilește autoritățile: “Nu așa se fac campaniile anti-drog”

Dana Coteanu, sau Marijuana, așa cum este cunoscută, a rupt tăcerea. Vedeta este extrem de revoltată de modul în care se desfășoare campaniile anti-drog, mai ales în școli. Artista spune în exclusivitate unde greșesc autoritățile și ce ar trebui să facă pentru ca mesajul să ajungă unde trebuie.

Dana Marijuana taie în carne vie: “Autoritățile greșesc”

Artista hip-hop a avut o perioadă din viață în care s-a confruntat cu probleme din cauza substanțelor interzise. Tocmai de aceea a participat la campanii anti-drog, pentru a trage semnale de alarmă, în special în rândul tinerilor. Cu toate acestea, vedeta nu este de acord cu abordarea pe care o au autoritățile în zilele noastre.

“Și eu am făcut parte dintr-o campanie antidrog, împotriva heroinei, cu primarul Sectorului 2. Am fost prin școli, prin licee, să explicăm despre ce este vorba. Sincer nu îmi venea să cred că la vârste atât de fragede pot ajunge asemenea lucruri la ei. Consider că autoritățile greșesc.

În mod normal, ar trebui procedat altfel. Unui copil când îi spui că nu are voie un anumit lucru, îi explici care e motivul pentru care nu are voie. Chiar dacă îi spui să nu mai facă, va face în continuare dacă nu îi explici consecințele”, a declarat Dana Marijuana pentru FANATIK.

Artista, dezamăgită de modul de abordare al autorităților: “Degeaba se trag semnale de alarmă”

Dana Marijuana susține că nu este suficient să se tragă semnale de alarmă. Este nevoie de mai multe informații și explicații, care să fie prezentate în școli. De asemenea, vedeta spune că nu se face . Iar acest lucru poate induce populația în eroare. Mai ales tinerii, care nu sunt suficienți de informați despre pericolele care vin la pachet cu aceste substanțe.

“Ar trebui să se explice mult mai clar ce fac aceste substanțe. Luate fiecare în parte și explicat despre ce este vorba și ce rău fac. Nu se explică concret despre ce este vorba. Toată lumea spune că nu e bine, să nu facă, dar de ce, nu se spune. Nu se face absolut nicio diferențiere.

Există anumite substanțe care pot ajuta anumiți oameni. Degeaba se trag tot felul de semnale de alarmă. Din punctul meu de vedere, planta de cânepă este benefică ( n. red.: în anumite țări e recomandată celor care suferă de glaucom sau de probleme derivate din tratamentul anti-cancer).

Are proprietăți care ajută. Și uleiul este foarte bun, e terapeutic. De ce nu se spune și asta? Că nu trebuie toată lumea să ia, dar trebuie văzut și ca un medicament care îi ajută pe cei cu probleme”, a mai spus artista.

Sfaturi pentru tineri de la “cea mai fidelă fată”

Dana Marijuana a mai spus că este dispusă să participe la o nouă campanie anti-drog. În plus, are și niște sfaturi pentru . Artista îi îndrumă să caute ajutor de specialitate și să fie mai deschiși cu părinții lor.

“Atunci când se vorbește de droguri, este inclusă și aceasta, deși în multe țări s-a legalizat. Am văzut un documentar cu un bolnav de Parkinson, pe care l-a ajutat această plantă.

Nu trebuie pusă în categoria celorlalte. Eu aș participa din nou la o campanie anti-drog, dar tot așa, împotriva heroinei. Deoarece e cea mai periculoasă.

Tinerii aflați în situații delicate ar trebui să meargă la un psiholog, la psihiatru. Trebuie să își spună undeva problemele. Mulți nu prea vorbesc cu părinții și ajung să o ia pe căi greșite.

Problema e că nu se explică, iar tinerii vor să simtă altceva decât simt ei. Și pentru că vor să fugă de anumite sentimente, încearcă de toate. Problema e că de multe ori le amestecă și fac un cocktail, care este extrem de periculos”, a mai adăugat Dana Marijuana pentru FANATIK.