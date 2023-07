Tragedia Danei Roba, minut cu minut: ”Sună la ambulanță! E mai ușor să faci 15 ani de închisoare decât 25”

după ce a fost măcelărită de propriul soț! Femeia a stat trei săptămâni la terapie intensivă soțul și tatăl copiilor ei a lovit-o cu ciocanul în cap. Deși medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire, Dana Roba a luptat pentru viața sa de dragul copiilor. Acum, make-up artista a povestit pentru FANATIK totul, pas cu pas, din seara fatidică! Au ieșit la iveală detalii terifiante care pot afecta emotional!

Dana Roba a povestit tot ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost lovită cu un ciocan

după ce soțul a atacat-o cu un ciocan în somn. Femeia s-a luptat zi de zi pentru viața ei, deși medicii nu îi dădeau nicio șansă. Acum, după ce a reușit să scape cu viață, make-up artista a povestit totul cu lux de amănunte. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de bătaia soră cu moartea, dar și care este motivul pentru care soțul ei a recurs la un astfel de act de violență. Bărbatul ar fi premeditat totul!

„Eu mă încuiam seara când mă băgam în pat. În seara aceea el mi-a luat cheile de la ușa mea. M-a întrebat așa persiflant: `Crezi că vin să te violez?!`M-am gândit că nu este nebun omul. De șase luni eu dormeam cu ușa încuiată la dormitor pentru că îmi era frică de el. Mereu îmi spunea că mă omoară, că va veni ziua când mă va omorî.

Nu îmi dădea mesaje de amenințare, îmi spunea în față. Mă blestema, îmi spunea să mă duc… de pocăită cu baticul meu. În fiecare zi mă blestema și, iată, a venit și ziua când a fost pe punctul de a mă omorî!”, a spus Dana Roba pentru FANATIK.

Cum a premeditat soțul vedetei totul: „A luat ciocanul cu o seară înainte”

Cu o seară înainte, bărbatul a avut acces la camera Danei care era descuiată pentru prima dată în șase luni. Apoi a început calvarul, premeditat, susține ea, în amănunt.

„Soțul meu știa ce face. A premeditat totul cu mai mult timp înainte. A luat ciocanul cu o seară înainte din boxă, acolo unde aveam lucruri depozitate.

Dimineața pe la ora 5:00 s-a întâmplat. Se crăpa de zi, dar era mai mult noapte. A intrat la mine în cameră și mi-a dat omorul! Eu dorm lată la ora 5.00, nu aud nimic. A venit și m-a lovit cu ciocanul peste tot”, a spus vedeta.

„Fetițele țipau și plângeau să mă lase în pace”

Martore la toată tragedia au fost cele două fetițe minore ale lor, Chantal și Celine. Bărbatului nu i-ar fi păsat nici de copilele care au auzit totul. În toată furia lui a continuat să o lovească pe soția și mama copiilor săi.

„Fetițele erau în camera lor când el mi-a dat omorul. Copiii erau în camera lor, iar Celine a început să țipe și să plângă: `Ce i-ai făcut lui mama?`

După ce m-a lăsat acolo agonizând, a luat toate hainele din dulap, le-a luat pe fete și le-a dus la țară la 70 de km de București. Plus că mi-a luat 20.000 de euro de la mine, ciocanul cu care m-a bătut și cearceaful plin de sânge. Ciocanul și cearceaful le-a dus la tomberon.

Apoi a dus copiii și m-a lăsat pe mine patru ore să zac în sânge și nu am murit! Lângă mine am simțit o ceată de îngeri din cer care nu m-au lăsat să simt durere și să mor! Eu am zăcut în baltă de sânge patru ore”, continuă Dana povestea tulburătoare.

Cuvintele spuse de Dana Roba soțului care au salvat-o de la moarte

După patru ore, bărbatul s-a întors și câteva cuvinte spuse de Dana care era aproape să-și dea ultima suflare l-au făcut să reacționeze.

„Mă întreba încontinuu: `N-ai murit?!`. I-am spus că îmi este rău și nu mai pot și îl imploram să sune. El a sunat la ambulanță după ce m-am rugat de el. În ultimă fază i-am spus: `ESună la ambulanță! Este mai ușor să faci 15 ani de închisoare decât 25! `.

A ieșit, a vorbit la telefon cu cineva care i-a spus să cheme ambulanța ca să scape mai ușor. Un minut de cădere a avut și a chemat ambulanță. Minutul acela m-a făcut să fiu astăzi în viață” , a mai dezvăluit Dana Roba exclusiv pentru FANATIK.

Cum a reacționat familia vedetei când au văzut-o: „Tata a leșinat”

„Tatăl meu nu m-a cunoscut în ambulanță. A leșinat și nici acum nu mă poate vizita. Tatălui meu îi vine să pice din picioare atunci când mă vede. S-a văzut clar că eu nu l-am bătut pe el, nici nu l-am atins. El nu m-a bătut, el a vrut să mă îmi ia viața! Mi-a dat opt ciocane în cap în timp ce dormeam”, continuă vedeta confesiunea halucinantă.

Inițial, . După o expertiză psihologică, s-a aflat că bărbatul ar fi fost perfect conștient de ceea ce a făcut.

„S-au făcut mai multe expertize. În cadul expertizei telefonice procurorii au aflat detalii despre tot. El s-a dus cu poliția apoi și a luat cearceaful din tomberon, ciocanul și i le-a adus procurorului. A fost audiat de două ori de anchetatori acasă câte șase ore, apoi a fost audiat de trei ori la Parchet. I s-a făcut și expertiză psihologică și au constatat că era în toate facultățile mintale. A vrut să mă omoare cu sânge rece! A premeditat tot, sunt absolut sigură”, a mai spus Dana Roba pentru FANATIK.

La cine s-a confesat bărbatul cu o zi înainte: „I-a dat putere să îmi dea omorul!”

Dana Roba a susținut că furia bărbatului a fost declanșată de faptul că ea a introdus actele de divorț. Femeia voia de mai multă vreme să se despartă de soțul ei pentru că o înjura și blestema. Cu doar o zi înainte de atacul monstruos, Daniel Balaciu a fost să se spovedească.

„Cu o zi înainte a fost la pastor să se spovedească. Pastorul i-a spus să nu-mi dea divorțul. El în loc să țină cu mine, spunea să nu mă lase în pace! Că e păcat să bage divorțul. Nu este păcat să mă bată, este păcat să bage divorț?! Cred că vizita la pastor i-a dat putere să îmi dea omorul.

Vecinii au auzit tot, le-au auzit pe fetițe țipând și pe el cum îmi dădea cu ciocanul în cap. Nu vrea nimeni să se bage. Dacă făceau fetițele gălăgie, imediat băteau în tavan. Când el m-a bătut de m-a lăsat lată nu s-a mai sesizat niciun vecin”, mai povestește make-up artista.

Dana Roba spune ce se întâmpla, de fapt, în casa ei: „Fetele sunt traumatizate”

Dana Roba susține că furia bărbatului a fost declanșată de faptul că ea a introdus actele de divorț. Motivul pentru care vedeta voia cu orice preț să divorțeze este just. Femeia era deseori înjurată și blestemată de el.

„Nu am vrut să mă împac cu el pentru că mă înjura și mă blestema. Simțeam că este un pericol. Simțema că mă violează când venea în pat lângă mine. Am vrut neapărat să divorțez pentru siguranța copiilor mei. Nu am vrut ca fetițele mele să mai audă înjurături, certuri și blesteme.

El nu făcea nimic toată ziua, se uita la televizor și se juca. Eu veneam moartă de obosită de la lucru și tot eu plăteam curățenia că făcea dezastru. Fetițele mele mi-au spus că își doresc să am un soț care să mă iubească și să nu mă înjure. Fetele sunt traumatizate de el”, mai spune Dana exclusiv pentru FANATIK.

Cum o puteți ajuta pe Dana Roba

Dana Roba are nevoie de rugăciune, dar și de bani pentru a-și putea reveni. Vedeta va suferi, în timp, și alte intervenții chirugicale. Persoanele apropiate, printre care și angajatele ei, au deschis un cont. Aici oamenii pot dona sume pentru a o ajuta pe Dana Roba.

„Dumnezeu va face dreptate! Eu pe Dumnezeu nu-L las. Dacă eu nu sunt moartă astăzi sunt pentru că așa a vrut El. Sunt lăsată aici ca o mărturie pentru voi care mă văd și mă ascultă.

Sunt o mărturie pentru fetițele mele. Am făcut ședința aceea foto cu ele ca fetele mele să vadă când vor fi mari. Să știe că mama lor s-a luptat pentru noi ca Hristos pe cruce. Mama nu a vrut să moară, a vrut să trăiască pentru a nu ne lăsa pe noi fără mamă! Totul până la copiii mei!”, încheie vedeta.