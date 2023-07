Dana Roba, față-n față cu soțul care a măcelărit-o cu ciocanul! Ce se întâmplă în sala de judecată

va sta față în față în sala de judecată cu cel care încă îi este soț! se recuperează în continuare după bătaia soră cu moartea pe care a încasat-o de la soțul ei, Daniel Balaciu. Vedeta a fost desfigurată și are traumatisme pe tot corpul. Pe lângă traumele fizice,make-up artistul va trebui să treacă și peste traumele psihice. Îi va fi greu, mai ales că va trebui să dea ochii cu bărbatul care a desfigurat-o.

Ce se întâmplă cu Dana Roba și cel care din soț i-a devenit călău. Se vor întâlni în sala de judecată

Dana Roba și Daniel Balaciu ar fi trebuit să se vadă pentru prima dată după două luni! Primul termen din proces ar fi trebuit să aibă loc acum o zi, însă nu a mai avut loc.Dana Roba nu s-a putut prezenta la termen din cauză că O astfel de întâlnire ar afecta-o mult prea tare pe vedetă.

ADVERTISEMENT

Dana Roba a primit mesaje de la soț din închisoare cu puțin timp înainte de întâlnirea lor

Dana Roba speră ca această întâlnire cu soțul ei să poată fi reprogramată. Dana Roba susține că soțul ei caută cu tot dinadinsul o împăcare cu vedeta după ce a desfigurat-o. Bărbatul, care momentan se află în închisoare, îi transmite victimei sale tot felul de mesaje prin intermediul rudelor sale. Culmea tupeului este că Daniel Balaciu ar susține că ar fi putut oricând să o omoare pe încă soția lui.

„El încă are speranțe că mă împac cu el. Este nebun omul! Are o nebunie fanatică. Îi spune fratelui său că el chiar vrea să se împace cu mine. I-a spus: `Vreau să mă împac cu Dana. Eu dacă voiam să o omor, chiar o omoram, dar nu am vrut.`

ADVERTISEMENT

Asta mi-a transmis și fratele lui că nu ar fi vrut să mă omoare. Înainte cu cinci zile de bătaie s-a dus la secția de poliție și le-a spus polițiștilor să mă convingă să nu divorțez. E nebun de-a dreptul!”, spunea indignată Dana Roba pentru FANATIK.

Ce îl va ruga pe Dana Robe pe judecător în sala de judecată

Dana Roba susține că nu îi este teamă să se întâlnească cu tatăl fiicelor sale.Vrea să îl privească fix în ochi în sala de judecată, însă nu va vorbi cu el.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să vorbesc nimic cu Daniel în sala de judecată. Vreau doar să îl rog pe judecător să îl întrebe: “S-a gândit vreo clipă că îi face rău mamei copiilor lui?”

Nu o să îl iert niciodată pe Daniel. Să stea la închisoare cât mai mult, să înfunde pușcăria! Tot răul pe care mi l-a făcut i-l va întoarce Dumnezeu însutit! Nu îmi este teamă de el!”, mai spunea vedeta pentru FANATIK.