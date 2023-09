Dana Rogoz și-a deschis sufletul. Ce gânduri o macină pe actriță: „Timpul împreună nu e nelimitat”

Dana Rogoz a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Vedeta și-a amintit despre bunica din parte tatălui, care a pierit atunci când ea era încă copil și căreia îi simte lipsa chiar și în ziua de astăzi.

Dana Rogoz și-a format o comunitate impresionantă în mediul online. Aici ține îndeaproape legătura cu publicul său și povesștește ce schimbări se produc în viața sa, indiferent că sunt bune sau rele.

Pe internet le-a mărturisit fanilor săi că soțul său, cu care are doi copii, . Dar vedeta se folosește de popularitatea sa și pentru a le da sfaturi de viață celor care o îndrăgesc.

De curând, Dana Rogoz a avut ocazia să participe la lansarea cărții lui Cristian Mungiu- Tania Ionașcu. Bunica mea. Asta i-a amintit de propria ei bunică, cea din partea mamei, pe care boala i-a răpit-o înainte de a o cunoaște cu adevărat.

„Baica”, așa cum o numea Dana Rogoz, a fost o femeie cultă. Cunoștea mai multe limbi străine și a lucrat ani buni la Editura militară, citind astfel o mulțime de povești. Toate, însă, s-au pierdut după a fost diagnosticată cu Alzheimer.

„Ieri m-am bucurat ca am putut ajunge la lansarea cărții lui Cristian Mungiu- Tania Ionașcu, bunica mea. A fost o seară emoționantă, care m-a făcut să mă gândesc la bunica mea din partea mamei, căreia îi spuneam Baica.

Din păcate, nu am rămas cu foarte multe povesti despre trecutul ei, deși am avut o relație foarte apropiată. Neșansa a fost că atunci când eu am ajuns suficient de mare cât să fiu conștientă de trecerea timpului, ea să se fi îmbolnăvit, amintirile ei fiind una câte una furate de Alzheimer.

Așa că, de fiecare dată când ne întâlneam, efectiv încercam să smulg cât mai multe povești de la ea rămase încă vii. Era o femeie cultă- făcea traduceri din franceză, engleză, rusă, ocupase o poziție importantă la Editura militară”, a povestit Dana Rogoz

„Timpul nu este nelimitat”

Dana Rogoz a conștientizat încă o dată că timpul este nemilos Astfel că, și-a îndrumat urmăritorii să prețuiască mai mult clipele petrecute alături de oamenii dragi. „Așadar, vorbiți cu bunicii voștri, cu părinții voștri. Căci timpul ăsta pe care îl avem la dispoziție împreună nu e nelimitat”, a transmis actrița.