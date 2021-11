Dana Rogoz a ajuns la terapie: “Aveam coșmaruri în fiecare noapte. Într-o zi când am cerut ajutor”

Pentru lumea vedetelor a fi cu zâmbetul pe buze este un aspect ce asigură atragerea simpatiei fanilor. Dana Rogoz a povestit pe blogul său despre partea mai puțin zâmbitoare a vieții.

Chiar daca suntem obișnuiti ca mesajele care vin din social media sau din revistele glossy să fie mereu despre zâmbetele largi, lipsa problemelor, un stil de viață fără cusur, sunt însă vedete care își expun vulnerabilitățile și își arată latura sensibilă.

Dana Rogoz, la terapie

Dana relatează pe blogul său despre aparențele pe care cei din jurul ei le credeau despre ea și despre mesajul greșit transmis, conform căruia este foarte veselă tot timpul.

“Intotdeauna am transmis celor care nu îmi sunt foarte apropiați senzația că am mereu foarte mare încredere în mine și că sunt mereu un om vesel și optimist. Că n-am efectiv nicio “problemă”. M-am protejat. Și am adunat și am adunat și am tot adunat multe, fără să le las să iasa niciodată la suprafață” , a mărturisit vedeta.

Frumoasa actriță a mărturisit faptul că a preferat să păstreze totul în adâncul sufletului ei pentru a se proteja, pentru a nu fi vulnerabilă în fața celorlalți. Însa, într-un anumit punct a decis să ceară ajutorul și să își înfrunte propriile temeri.

“Aveam coșmaruri în fiecare noapte”

Destăinurile vedetei continuă cu mărturisiri intime, profunde, despre despre rănile pe care le avea după pierderea tatalui și noile sentimente ca proaspătă mămică.

“Într-o zi am cerut ajutor. Aveam coșmaruri în fiecare noapte. Mă rog, mereu am fost colegă cu coșmaruri mișto, încă de prin liceu, dar în perioada aceea, dupa ce tata murise de câteva luni, cu Vlad bebeluș, le-am luat ca pe un semnal de alarmă. Am zis hai să văd ce e cu nopțile agitate, ce e cu mine, cu doliul pentru tata, cu noua postură de mamă.

Aveam atâtea întrebari, de fapt, că nici nu știam la prima ședintă de terapie din viața mea ce să îi spun mai întâi psihoterapeutului. Abia după multe sedințe am realizat că în sfârșit îmi dau ocazia să trec printr-un proces de autocunoaștere, de multe ori al naibii de dureros, dar extrem de necesar”, a completat vedeta.

în constientizarea nevoii de a merge la terapie, de a nu ne lăsa prada clișeelor despre mersul la psiholog și de a avea curajul să recunoaștem când ne este greu.

Vulnerabilitatea ne pune în lumina refletoarelor și ne scoate din zona de confort, însă, este mult mai indicat pentru linistea noastră să admitem din timp când ne este greu și să apelăm la ajutor specializat.

“Luați în calcul psihoterapia, chiar dacă v-a fost teamă sau rușine până acum”

Dana Rogoz a completat “terapia a fost cel mai bun cadou pe care am putut să mi-l fac. Pentru că numai după ce ajungi să te cunoști puțin mai bine, să descoperi rădăcinile unor reacții, gesturi, emoții, abia după ce începi să ai o relație sănătoasă tu cu interiorul tău, abia atunci poți să începi să dezvolți o relație sănătoasă și cu cei dragi ție”.

Vedeta a încurajat pe toți cei ce simt nevoia să întindă o mână de ajutor să o facă. Nu este cadou mai frumos decât iubirea pentru tine însuți.

“Va rog dacă vă simțiți triști, stresați, anxioși, cu stări depresive, sau dacă vreți pur și simplu să treceți printr-un proces profund de autocunoaștere, să luați în calcul psihoterapia, chiar dacă v-a fost teamă sau rușine până acum” a încheiat Dana.

au lecturat astăzi un material în care vedeta s-a confesat, a ales să scrie despre un subiect sensibil și să îi incurajeze pe toți cei ce au nevoie de o mână de ajutor și le este teamă să o ceară.