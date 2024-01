Dani Coman, despre cel mai dificil patron cu care a lucrat: “M-a trimis la echipa a doua!”

Chiar și așa, fostul portar nu a fost mereu în relații bune cu patronii echipelor. Comunicarea dintre el și Porumboiu s-a răcit după un timp, iar Coman a fost trimis să se antreneze singur.

Porumboiu l-a scos pe Dani Coman din echipă

“Domnul Porumboiu era atât de dificil? Că ai avut contre și cu domnia sa la un moment dat. Este un patron dificil?”, a fost întrebarea moderatorului emisiunii “Suflet de rapidist”, Robert Niță.

ADVERTISEMENT

“Nu era dificil, să știi că nu era dificil. Era omul care venea în vestiar și spunea că jucați pe nu știu cât. Țipa, nu îi convenea nimic, niciodată. Dar în același timp era omul cu care dacă te certai azi, mâine nu mai avea nimic, uita.

Și totuși eu nu am fost niciodată un jucător să îi spun că ce sacou frumos are. Eu ce am avut de spus, i-am spus. Indiferent că era domnul Porumboiu, domnul Copos sau altcineva”, a declarat Dani Coman.

ADVERTISEMENT

Dani Coman a rămas implicat în fotbal

În ciuda unei cariere cu momente dificile, fostul rapidist a rămas cu amintiri plăcute din vremea în care era unul din cei mai buni portari ai campionatului. În prezent, Dani Coman este președintele celor de la Hermannstadt.

“Și deranja. D-aia m-a trimis la echipa a doua de mă antrenam singur, bine cu un antrenor. Cu Gabi Cânu, era zăpada până la genunchi. Dar am depășit fiecare moment, chiar și de la Vaslui.

ADVERTISEMENT

M-am încărcat cu ceva pozitiv și am rămas cu lucrurile pozitive petrecute acolo. Cu victoria împotriva Stelei. Cu prieteniile pe care mi le-am făcut cu oameni din Vaslui, cu jucători, Sânmărtean, Gabi Cânu”, a completat Dani Coman.

Dani Coman a jucat pentru Vaslui în perioada 2012-2013. Doar 18 partide a prins Coman pentru echipa lui Porumboiu. În carieră, Coman a evoluat cel mai mult pentru Rapid. Fostul portar al naționalei are peste 100 de jocuri în tricoul alb-vișiniu.

ADVERTISEMENT

Emisiunea „Suflet de rapidist” este un produs marca FANATIK.RO. Showul este în fiecare zi de marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și Youtube, de la ora 17:30, joi.

Coman despre relatia cu Porumboiu