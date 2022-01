Dani Oțil, anunț despre garsoniera în care s-a iubit cu Mihaela Rădulescu: ”Are pereții încă încărcați”

Anunțul despre imobilul situat în zona Vitan din Capitală a fost postat pe mai multe site-uri imobiliare, vedeta de la Antena 1 mărturisind că a rămas intactă și că nu a schimbat nimic la ea.

În garsoniera de 36 de metri pătrați au rămas multe dintre amintirile poveștii de dragoste dintre și frumoasa brunetă, Mihaela Rădulescu.

Dani Oțil are încredere că locuința se va vinde cât mai repede, mai ales că are și acum mobila desenată de el. În plus, spațiul are în continuare elemente desenate de vedetă.

Dani Oțil și-a scos la vânzare garsoniera. Imobilul poartă amintirile relației cu Mihaela Rădulescu

Totodată, Dani Oțil a mai subliniat faptul că locuința este „tare” din simplu motiv că se concentrează în jurul patului în care a dormit chiar el, alături de Mihaela Rădulescu.

„Au făcut niște poze atât de faine și prezentarea de asemenea, încât nici nu-mi vine să mai dau garsoniera.(…) Se vinde celebra garsonieră.

Garsoniera e tare pentru că are mobila desenată de mine. În patul ăla am dormit eu și…(aici a făcut câteva gesturi amuzante n.r), a scris istorie această garsonieră. Are pereții încă încărcați”, a spus Dani Oțil pe InstaStory.

Imediat prezentatorul de la Antena 1 a primit foarte multe mesaje din partea internauților. Unii oameni au rămas surprinși de prețul cerut de aceasta, și anume 46.500 de euro.

De asemenea, au fost și persoane care au dorit să închirieze garsoniera măcar pe perioada weekend-ului.

„Nu mi-o închiriezi vineri – duminică? Joacă UTA cu Rapid și aș dormi și eu undeva fain”, „Wow, nu cred ce preț accesibil are”, „În locul tău, cu istoria ei, o scoteam la licitație. Scoteai 100.000 de euro”.

„La cât îi de faină, la noi în Cluj s-ar vinde cu cel puțin 60.000 de euro. Fără glumă, astea sunt prețurile aici. Îți urez baftă, dacă mai făceam o facultate veneam în București să o iau eu, numai pentru că e acea garsonieră celebră”.

Garsoniera a fost scoasă la vânzare și în anul 2015. În perioada respectivă Dani Oțil solicita suma de 40.000 de euro, dar se pare că nu a reușit să o înstrăineze.

Dani Oțil, garsonieră încărcată de amintiri. Ce povești are spațiul

„Vreau să pierd banii a treia oară la aceeași garsonieră. Acum mi-am dat seama. După ce că am luat-o în franci elvețieni… m-a uscat. Mi-am sunat profesorii de științe economice din liceu până în sus să-i înjur pe toți că nu m-au…

O dată am pierdut la franci, după aceea mi-am făcut creditul din franci în euro, adică am mai pierdut o dată. Și acum ce am aflat. Dacă o vând acum, am scos-o săptămâna asta la vânzare, mai pierd 5-10% până la sfârșitul anului.

Mulțumesc! Măcar scap de ea și îmi iau ceva frumos. Nu o mai suport. Mi-au făcut de la agenție… Nu am știut, acum e 3D și intri în casa omului, te duci și cauți în frigider. Mi-au făcut o prezentare așa frumoasă că i-am sunat și le-am zis că nu o mai vând.

E de vânzare! Mamă, ce garsonieră mișto. Are și încărcătura… Am făcut emisiune cu Bobonete din ea. O să fie o bătaie pe ea, treaba voastră. Dacă o cumpărați la preț întreg. (…) Nu pot să zic la televizor cât cer pe ea.

Sunt singurul proprietar. Eu am desenat-o. Am luat-o goală, goală, la roșu. Am luat-o înainte de a se construi blocul, în fază de proiect. Am o mie de povești cu garsoniera”, a dezvăluit Dani Oțil, scrie .