„Daniel, îi dai bani lui Ogăraru din salariul tău?” Cât câștigă Oprița la Steaua

George Ogăraru se ocupă de juniorii celor de la CSA Steaua. Fostul jucător al lui Ajax a cerut o mărire de salariu, însă a fost refuzat de șefii armatei. Ogăraru a avut o reacție la adresa colegului său, . Oprița este antrenorul primei echipe.

Oprița neagă acuzațiile

“Nu am auzit-o. Nu l-am sunat, chiar nu mă interesează lucrurile astea, dacă cineva a auzit, nu vreau sa vorbesc. Eu nu am discuții, nu am avut, nu pot să spun că a zis sau că nu a zis. Nu pot să comentez pentru că nu am dovada.

Nu am fost curios să îl sun. Nu se pune problema. Fiecare își vede de treaba lui. Nu pot să spun că avem o mare prietenie, eu sunt cu treaba mea, el e cu treaba lui. Nu e salariu, ei au înțeles greșit salariul meu. La noi, la staff, a fost o problemă cu contractul.

Noi nu primisem banii de două luni. Ei au crezut că ăia sunt banii noștri pe o lună. Noi eram în urmă cu salariul, nu s-a semnat la timp și nu au putut să dea pe o luna, l-au dat pe două, acolo a fost problema, de acolo a primit toată povestea.

Eu am promovat și nu mi-am luat bonusuri pe două promovări în Liga I, asta ar trebui să înțeleagă lumea. Eu am bani pe care nu i-am luat. Dacă promovez am o sumă și e destul de bună. Nu am luat-o deși am promovat, asta este.

Nu vreau să spun despre ce sumă e vorba, e mai bine așa. E o sumă cam cum aveau toți antrenorii care promovau. Nu vreau să discut despre salariul meu, vreau să o las așa. Dacă asta e problema că se gândesc la salariul meu, nu mă deranjeaza, e problema lor”, a declarat Daniel Oprița.

Antrenorul Stelei nu are 10.000 de euro salariu

Antrenorul formației din liga secundă nu vrea să părăsească clubul din Ghencea. Pe lângă numele echipei, Oprița are parte de o atitudine profesionistă din partea conducerii. Nimeni nu se bagă peste el în formarea echipei.

“Dar e un salariu decent mă gândesc. Adică bănuiesc că nu ai 10.000 de euro, sau cum s-a scris”, a spus Horia Ivanovici. “Nu există, la jumătate cum să spun, nu ajung acolo”, a continuat Daniel Oprița. Moderatorul FANATIK SUPERLGIA a replicat:“Păi și care e problema, 5.000 de euro ți se pare o sumă mare pentru un antrenor care promovează în prima ligă?”.

“Păi se pare că e mare pentru unii. M-am atașat de club, m-am atașat de suporteri. În Liga a 2-a unde să mă duc în altă parte. E un club frumos, cu suporteri cu condiții unde poți să-ți faci treaba. Conducerea mă lasă să îmi fac echipa, nu se bagă peste mine, sunt lăsat să îmi fac treaba și să iau deciziile. Niciodată nu mă întreabă, nici când pierd, nici când câștig”, a completat Oprița.

