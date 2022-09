Daniel Oprița, discurs vehement după ce Steaua a ieșit din Cupa României. ”Nu pot păcăli fotbalul la nesfârșit”

Cel mai așteptat meci al zilei în play-off-ul Cupei României a fost cel dintre Steaua și Chindia Târgoviște. Roș-albaștrii au condus, dar .

Daniel Oprița: ”Când e greu trebuie să fii cu grupul”

Steaua – Chindia Târgoviște 1-2 s-a disputat la Mioveni, din cauză că după incidentele provocate de suporterii steliști la meciul cu Dinamo din Liga 2 Casa Pariurilor.

Trupa lui Daniel Oprița a făcut o primă repriză bună, în fața unui adversar care aproape că nu s-a văzut în joc. Adi Popa a înscris spectaculos, după o incursiune personală în flancul stâng și roș-albaștrii au intrat în avantaj la vestiare.

A doua repriză, însă, Steaua a fost echipa care a dispărut din joc după ce Chindia a egalat la scurt timp de la reluare. Cherchez a dat lovitura în minutul 84 și a declanșat furia lui Daniel Oprița.

”Sunt supărat pe unii dintre jucătorii care au venit să ne ajute. Trebuie să tragă mai mult în momentele grele. Aș vrea mai mult de la unii dintre jucători, să dea mai mult pentru echipă, să nu cedeze așa ușor. Când e greu, trebuie să fii cu grupul.

Le-am spus unor jucători că nu pot păcăli fotbalul la nesfârșit, păcălești jumătate de an, un an. Am luat jucători cu calitate, care au demonstrat, aștept mai mult de la ei, să vină cu plusul”, a răbufnit la finalul partidei tehnicianul din Ghencea.

Atacul a fost veriga slabă a Stelei, spune Oprița

Antrenorul roș-albaștrilor a adăugat că victoria Chindiei reliefează diferența de valoare dintre cele două echipe, dar crede că dacă ar fi avut toți atacanții valizi lucrurile ar fi arătat altfel în duelul de la Mioveni.

”Experiența mai mare a lor a făcut diferența. Noi am făcut două greșeli în zonele laterale. Nu m-a ajutat nici banca. Am rămas, practic, fără atacant, că și pe Chipirliu l-am forțat, am tras de el, avea dureri.

Trică și Răducan sunt la lot, iar Chunchukov s-a accidentat. Asta a făcut diferența, n-am avut forță în atac”, a explicat antrenorul Stelei.